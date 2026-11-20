Rodzina sprawcy strzelaniny z 7 listopada odebrała w piątek ciało zamachowca z zakładu medycyny sądowej.

Zwłoki zostały wydane po zakończeniu wszystkich dodatkowych badań, które wcześniej opóźniały ich przekazanie.

Gdyby nikt z bliskich nie zgłosił się po ciało, obowiązek pochówku spocząłby na gminie Kraków.

Strzelanina w Krakowie. Konieczne były dodatkowe badania zwłok zamachowca

Sprawa pochówku mężczyzny odpowiedzialnego za krwawe zdarzenia w stolicy Małopolski przeciągała się przez wiele dni. Rodzina zamachowca zgłosiła się po zwłoki już na początku tygodnia, jednak wówczas spotkała się z odmową. Jak poinformował PAP prokurator Eryk Stasielak, naczelnik Małopolskiego Wydziału ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, na przeszkodzie stały procedury medyczno-prawne.

Śledczy musieli mieć absolutną pewność co do wszystkich okoliczności zgonu oraz stanu biologicznego mężczyzny w chwili zdarzenia. Z tego powodu w zakładzie medycyny sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego zlecono dodatkowe, szczegółowe badania laboratoryjne. Dopiero po uzyskaniu ostatecznych wyników i upewnieniu się, że zabezpieczono wszelkie niezbędne dowody, prokuratura mogła wyrazić zgodę na przekazanie szczątków bliskim.

Decyzja prokuratury i dalsze losy pochówku sprawcy

W piątek formalności zostały ostatecznie dopełnione. Prokuratura Krajowa potwierdziła, że medycyna sądowa zakończyła wszelkie zlecone analizy. Rodzina sprawcy strzelaniny odebrała ciało z krakowskiego zakładu medycyny sądowej, co oznacza, że to na bliskich spocznie teraz obowiązek organizacji pogrzebu.

– W tym momencie prokurator nie dysponuje już tym ciałem – przekazał w oficjalnym komunikacie dla Polskiej Agencji Prasowej prokurator Eryk Stasielak. Gdyby rodzina nie zdecydowała się na odbiór zwłok lub gdyby nikt z krewnych nie zgłosił się do krakowskich urzędów, obowiązek organizacji oraz sfinansowania pochówku spadłby na krakowski samorząd.

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