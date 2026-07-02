Tłumy turystów opanowały Sarbinowo. Tak wyglądał pierwszy weekend wakacji

Wakacje nad polskim morzem. Turyści wracają nad Bałtyk

Tegoroczne wakacje 2026 zostały oficjalnie otwarte, co dla wielu oznacza start wyczekiwanych urlopów. Mimo że tradycyjnie ogromna rzesza podróżnych wybiera zagraniczne loty, nadal nie brakuje wiernych fanów polskiego wybrzeża. Wkrótce bałtyckie plaże ponownie wypełnią się gwarem letników. Wśród miejsc zyskujących z roku na rok coraz większe uznanie wymienia się właśnie Sarbinowo.

Dlaczego warto wybrać Sarbinowo na wakacje?

Ta niewielka, wczasowa miejscowość znajduje się na północnym zachodzie kraju, w powiecie koszalińskim, zaledwie rzut beretem od głośnego Mielna. Odwiedzający cenią sobie przede wszystkim szerokie i piaszczyste wybrzeże, a także urokliwy deptak biegnący wzdłuż brzegu, co gwarantuje relaksującą atmosferę idealną na letni wyjazd. Rozbudowana oferta noclegowa, w połączeniu z łatwym dojazdem i szeregiem rozrywek, czyni z tej wsi chętnie wybierany cel podróży zarówno przez rodziny podróżujące z pociechami, jak i wczasowiczów stawiających na spokojny odpoczynek nad falami Bałtyku. Poniżej prezentujemy ujęcia uchwycone na początku tego letniego sezonu.

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Sarbinowo w wakacje 2026 [ZDJĘCIA]

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Wieczorne kąpiele w zimnym Bałtyku

Sporym zdumieniem podczas mojego pobytu był widok plażowiczów, którzy nawet po godzinie 19 nie rezygnowali z morskich kąpieli. Postanowiłam na własnej skórze przetestować temperaturę wody i - co nie było niespodzianką - okazała się ona wyjątkowo zimna. Jednak dla turystów, spędzających minione godziny na nagrzanym słońcem piasku, takie orzeźwienie w chłodnych morskich falach stanowiło zapewne ogromną przyjemność.

Pogoda w Sarbinowie: prognozy na letnie tygodnie

Z dostępnych przewidywań synoptyków wynika, że najbliższe tygodnie urlopowe nad morzem rysują się w jasnych barwach. Pierwsze dni lipca mają przynieść aurę w okolicach 20-24 stopni Celsjusza, a na niebie często będzie królować słońce, zaledwie sporadycznie zakrywane przez niegroźne chmury. Nawet jeśli lokalnie wystąpią krótkotrwałe deszcze, to raczej nie zepsują one humorów odpoczywającym turystom. Temperatura wody w Bałtyku utrzyma się na poziomie około 14-16°C, co zachęci do spacerów brzegiem morza i aktywności na plaży.