Chciał urządzić rzeź w przedszkolu! Zatrzymali go, zanim doszło do tragedii

Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
2026-07-15 11:20

Marcin G. (29 l.) z Poznania chciał pozabijać dzieci w przedszkolach! W planach przeszkodzili mu policjanci. Mężczyzna jest już za kratkami. Szczegóły w artykule.

Czegoś takiego jeszcze nie było! Policjanci zapukali do drzwi 29-latka z Poznania, który w internecie zapowiedział, że planuje krwawą masakrę w poznańskich przedszkolach! Mężczyzna chciał mordować dzieci… maczetą. Jego plany były tak daleko posunięte, że internautom dał możliwość wyboru miejsca, w którym miałby to zrobić! 

Umieścił w sieci ankietę, dając uczestnikom portalu wybór, którego z 3 przedszkoli akt ten ma dotyczyć - mówi Super Expressowi Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Na jego trop wpadli policjanci zajmujący się policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Działać trzeba było szybko! Mieszkańca Poznania zatrzymano w mieszkaniu - kilka godzin po umieszczeniu wpisu. Policjanci znaleźli też u niego maczetę i narkotyki.

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Mężczyzna został przesłuchany w charakterze podejrzanego o przestępstwo przygotowania do zabójstwa, za które grozi mu od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Przed sądem odpowie także za posiadanie narkotyków - mówi Wawrzyniak.  

 Marcin G. do wszystkiego się przyznał i zdradził śledczym, że motywem jego zachowania była… sława! 

Miał chęć zaistnienia i zwrócenia na siebie uwagi otoczenia - wyjaśnia prokurator. 

Na wniosek prokuratora z Prokuratury Rejonowej Poznań Grunwald w Poznaniu sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 3 miesiące.

Chciał urządzić rzeź w przedszkolu! Zatrzymali go, zanim doszło do tragedii
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