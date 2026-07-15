Chciał urządzić rzeź w przedszkolu! Zatrzymali go, zanim doszło do tragedii

Czegoś takiego jeszcze nie było! Policjanci zapukali do drzwi 29-latka z Poznania, który w internecie zapowiedział, że planuje krwawą masakrę w poznańskich przedszkolach! Mężczyzna chciał mordować dzieci… maczetą. Jego plany były tak daleko posunięte, że internautom dał możliwość wyboru miejsca, w którym miałby to zrobić!

Umieścił w sieci ankietę, dając uczestnikom portalu wybór, którego z 3 przedszkoli akt ten ma dotyczyć - mówi Super Expressowi Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Na jego trop wpadli policjanci zajmujący się policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Działać trzeba było szybko! Mieszkańca Poznania zatrzymano w mieszkaniu - kilka godzin po umieszczeniu wpisu. Policjanci znaleźli też u niego maczetę i narkotyki.

Mężczyzna został przesłuchany w charakterze podejrzanego o przestępstwo przygotowania do zabójstwa, za które grozi mu od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Przed sądem odpowie także za posiadanie narkotyków - mówi Wawrzyniak.

Marcin G. do wszystkiego się przyznał i zdradził śledczym, że motywem jego zachowania była… sława!

Miał chęć zaistnienia i zwrócenia na siebie uwagi otoczenia - wyjaśnia prokurator.

Na wniosek prokuratora z Prokuratury Rejonowej Poznań Grunwald w Poznaniu sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 3 miesiące.