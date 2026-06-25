Daj pod pelargonie. Natychmiast odzyskają soczysty kolor. Nie straszny będzie im żar z nieba. Domowa odżywka do pelargonii

Twoje pelargonie marnieją w upale, tracąc soczysty kolor i bujne kwiaty? To częsty problem, który łatwo rozwiązać.

Sekretem jest domowa odżywka z drożdży piekarskich, która dostarcza roślinom kluczowych witamin i stymuluje intensywny wzrost.

Odkryj prosty przepis, który sprawi, że Twoje pelargonie niemal natychmiast odzyskają witalność i zachwycą kolorem, nawet w największym słońcu!

Daj pod pelargonie w upalny dzień. Natychmiast odzyskają soczysty kolor

Upalne dni dają w kość nie tylko nam, ale także roślinom, które uprawiamy. Do tych najbardziej wrażliwych na żar z nieba są pelargonie balkonowe. I choć są to kwiaty niewymagające, to jednak narażanie ich na całodniowe działanie słońca połączone z morderczo wysokimi temperaturami, może negatywnie odbić się na ich kondycji i przede wszystkim wyglądowi. Często pod wpływem takiego stresu pelargonie tracą swój intensywny kolor, a nawet gubią kwiaty. Jeśli chcesz temu zapobiec i ochronić swoje pelargonie przed upałem, to zastosuj domową odżywkę na bazie drożdży piekarskich, która doda im energii i sprawi, że niemal natychmiast odzyskają swój soczysty kolor i zdrowy wygląd.

Domowa odżywka do pelargonii. Jak przygotować mieszankę do podlewania z drożdży?

Przygotowanie domowej odżywki do pelargonii z drożdży jest naprawdę proste, a do tego tanie. Potrzebujesz 2 łyżeczek drożdży piekarskich, 1 litra ciepłej wody i 1 łyżeczki cukru. Rozpuść drożdże w miseczce z ciepłą wodą i dodaj do nich cukier. Mieszankę odstaw na 2 godziny w ciepłe miejsce, aby drożdże mogły spokojnie fermentować. Przed użyciem rozcieńcz roztwór wodą w proporcji 1:10 (1 część roztworu drożdżowego na 10 części wody). Podlewaj pelargonie odżywką drożdżową raz na 3 tygodnie, zastępując nim zwykłe podlewanie.

Odżywka z drożdży do pelargonii. Jak działa na kwiaty?

Odżywka z drożdży jest doskonałym stymulatorem wzrostu i kwitnienia pelargonii. Drożdże dostarczają roślinom witamin z grupy B, aminokwasów i hormonów roślinnych, które stymulują wzrost korzeni, wzmacniają rośliny i poprawiają kwitnienie. Dlatego stosuj odżywkę z drożdży raz na 2-3 tygodnie w okresie intensywnego wzrostu i kwitnienia, czyli od wiosny do późnego lata.

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