Nauka pływania. Od jakiego wieku zapisać dziecko na zajęcia na basenie?

Zajęcia na basenie można zwykle rozpocząć po pierwszych urodzinach, jeśli dziecko jest na nie gotowe

Niemowlęta mogą oswajać się z wodą, ale nie udowodniono, że zajęcia chronią je przed utonięciem

Około 4. roku życia dzieci zwykle mogą już uczyć się umiejętności, które pomagają bezpiecznie wydostać się z wody

Lekcje pływania zmniejszają ryzyko utonięcia, ale nie zwalniają dorosłych z uważnego nadzoru

Królowe Matki odc. 7 - nauka literek

Nauka pływania: od jakiego wieku warto zacząć?

Naukę pływania można rozważać po ukończeniu przez dziecko 1. roku życia. To dobry moment na zajęcia dostosowane do małych dzieci, podczas których celem jest oswojenie z wodą, podstawowe zasady bezpieczeństwa oraz proste umiejętności, na przykład zanurzanie twarzy i poruszanie się w wodzie, a nie samodzielne przepłynięcie basenu. Nie każde roczne czy dwuletnie dziecko będzie jednak gotowe w tym samym czasie.

Przed pierwszymi urodzinami można chodzić na zajęcia w wodzie dla rodzica i niemowlęcia, jeśli dziecko jest zdrowe, a warunki na basenie są odpowiednie. Takie zajęcia mogą być okazją do wspólnej aktywności i łagodnego oswajania dziecka z wodą, ale nie należy traktować ich jako nauki pływania ani ochrony przed utonięciem. Nie ma dowodów, że formalne lekcje dla dzieci poniżej 1. roku życia obniżają ryzyko utonięcia.

Około 4. roku życia wiele dzieci jest już gotowych na bardziej uporządkowaną naukę. Mogą wtedy ćwiczyć utrzymywanie się na wodzie, poruszanie się w niej, obrót na plecy i dotarcie do brzegu lub schodków. Jeśli dziecko zacznie później, nie oznacza to żadnej straty, ponieważ tempo nauki zależy od rozwoju, doświadczeń i regularności zajęć.

Czy dziecko jest gotowe na pierwsze zajęcia na basenie?

Dziecko gotowe na zajęcia nie musi od razu czuć się pewnie w wodzie. Niepokój na początku jest normalny, zwłaszcza gdy wcześniej nie miało kontaktu z basenem. Ważniejsze jest to, czy dziecko stopniowo akceptuje wejście do wody, reaguje na proste komunikaty i daje się spokojnie prowadzić instruktorowi lub rodzicowi.

Przy wyborze terminu weź pod uwagę także częstotliwość kontaktu dziecka z wodą. Dziecko, które regularnie bawi się w wodzie, na przykład latem nad jeziorem lub w przydomowym basenie, może być gotowe na zajęcia wcześniej niż rówieśnik mający z nią rzadki kontakt. Jeśli dziecko ma chorobę przewlekłą, trudności z poruszaniem się, napady padaczkowe lub szczególne potrzeby rozwojowe, przed zapisem warto ustalić z pediatrą i instruktorem, czy zajęcia będą dla niego odpowiednie i w jakiej formie.

Nie zabieraj dziecka na basen, jeśli ma biegunkę. Pielucha do pływania nie jest szczelna i nie zatrzymuje drobnoustrojów, które mogą dostać się do wody. Warto też przełożyć zajęcia, jeśli dziecko źle się czuje lub jest wyraźnie osłabione.

Jak wybrać zajęcia z nauki pływania dla dziecka?

Zajęcia z nauki pływania dla dziecka powinny uczyć nie tylko ruchów rąk i nóg. Dobrze prowadzone zajęcia obejmują też naukę wynurzania się po zanurzeniu, obrót na plecy, utrzymanie się na wodzie, poruszanie się do brzegu oraz bezpieczne wyjście z basenu. Dziecko nie musi opanować wszystkiego od razu, ale instruktor powinien sprawdzać postępy i dopasowywać zadania do jego możliwości.

Przed zapisem warto sprawdzić kilka konkretnych spraw:

czy instruktor ma kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu zajęć pływackich dla dzieci

czy podczas zajęć małe dzieci pozostają pod stałym nadzorem instruktora z bliskiej odległości

czy grupa jest dopasowana wiekiem i poziomem umiejętności, a nie tylko rokiem urodzenia

czy basen dba o higienę, a temperatura wody jest odpowiednia dla najmłodszych dzieci

czy rodzic może obserwować zajęcia lub uczestniczyć w nich z dzieckiem, gdy jest to potrzebne

W przypadku dzieci do 3. roku życia zajęcia z udziałem rodzica bywają dobrym początkiem. Dziecko ma wtedy znajomą osobę obok siebie, a rodzic widzi, jak bezpiecznie wspierać je w wodzie. Jeśli dziecko na kilku kolejnych zajęciach płacze, sztywnieje ze strachu lub nie chce wejść do wody, zrób przerwę albo poszukaj spokojniejszej grupy. Nie zmuszaj go do udziału.

Nauka pływania nie zwalnia dorosłego z pilnowania dziecka

Lekcje pływania mogą zmniejszać ryzyko utonięcia, ale nie sprawiają, że dziecko jest bezpieczne w każdej sytuacji. Nawet dziecko, które potrafi przepłynąć kawałek basenu, może przestraszyć się, zakrztusić, szybko się zmęczyć albo źle ocenić głębokość. Dotyczy to szczególnie maluchów, które przeceniają swoje możliwości i łatwo oddalają się od dorosłych.

Podczas pobytu w wodzie dorosły powinien stale patrzeć na dziecko, nie zajmować się telefonem i pozostawać na tyle blisko, by w razie potrzeby od razu je chwycić. Ratownik na basenie zwiększa bezpieczeństwo, ale nie przejmuje indywidualnej opieki nad jednym dzieckiem. Nad jeziorem i morzem, na łodzi oraz podczas zabawy w głębszej wodzie dziecko, które nie pływa pewnie, powinno mieć dobrze dopasowaną kamizelkę ratunkową.

W praktyce warto zacząć po pierwszych urodzinach, jeśli dziecko jest gotowe, wybrać zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora i pozwolić mu uczyć się we własnym tempie. Równocześnie w każdej sytuacji nad wodą zachowaj bliski, nieprzerwany nadzór. To połączenie nauki i uważnej opieki daje dziecku realne podstawy bezpieczeństwa.

Źródła:

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