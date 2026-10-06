Kapitan Tadeusz Lutak nie żyje. Miał 109 lat
Kapitan Tadeusz Lutak, ps. „Pancerz”, zmarł w wieku 109 lat. Informację o śmierci zasłużonego kombatanta przekazały w poniedziałek wieczorem Wojska Obrony Terytorialnej.
WOT podkreśliły, że odszedł człowiek, dla którego służba Polsce była wartością całego życia. „Pancerz” przez lata dzielił się z żołnierzami swoim doświadczeniem i wspomnieniami z czasów wojny.
Odszedł żołnierz i patriota, dla którego służba Ojczyźnie była wartością całego życia. Człowiek, którego doświadczenie, postawa i pamięć o historii miały szczególne znaczenie dla kolejnych pokoleń – przekazali terytorialsi.
Był najstarszym kombatantem Wojska Polskiego
Tadeusz Lutak urodził się 29 sierpnia 1917 roku w Żarnowej koło Strzyżowa. W tym roku świętował swoje 109. urodziny. Przez ostatnie lata był wskazywany jako najstarszy kombatant Wojska Polskiego, a także najstarszy żyjący mężczyzna w Polsce.
Żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej wielokrotnie spotykali się z kapitanem. Podczas tych rozmów opowiadał o wydarzeniach, których sam był uczestnikiem.
Walczył w kampanii wrześniowej
W 1939 roku Tadeusz Lutak brał udział w kampanii wrześniowej. Jako czołgista służył pod rozkazami gen. Stanisława Maczka.
Kilka lat później zaangażował się w działalność konspiracyjną. W 1944 roku, już w stopniu kaprala, dowodził drużyną dywersyjną Armii Krajowej w Strzyżowie.
Po zakończeniu wojny pozostał związany ze Strzyżowem. Aktywnie uczestniczył również w życiu środowiska kombatanckiego, przekazując kolejnym pokoleniom świadectwa dotyczące wojennych doświadczeń.
Za swoją działalność wojenną i służbę został uhonorowany licznymi odznaczeniami. Wśród nich znalazły się m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Partyzancki oraz Medal „Za udział w wojnie obronnej 1939”.
Otrzymał także Nagrodę Honorową IPN „Świadek Historii”.
Wojska Obrony Terytorialnej pożegnały kapitana Lutaka, podkreślając, że jego wspomnienia i spotkania z żołnierzami pozostaną częścią pamięci o historii Polski.
– Rozmowy z Nim, wspomnienia i bezpośredni kontakt z człowiekiem, który był świadkiem najważniejszych wydarzeń naszej historii, pozostaną dla nas ważną częścią żołnierskiej pamięci – napisano.
Urodziny Tadeusza Lutaka: