Kapitan Tadeusz Lutak nie żyje. Miał 109 lat

Kapitan Tadeusz Lutak, ps. „Pancerz”, zmarł w wieku 109 lat. Informację o śmierci zasłużonego kombatanta przekazały w poniedziałek wieczorem Wojska Obrony Terytorialnej.

WOT podkreśliły, że odszedł człowiek, dla którego służba Polsce była wartością całego życia. „Pancerz” przez lata dzielił się z żołnierzami swoim doświadczeniem i wspomnieniami z czasów wojny.

Odszedł żołnierz i patriota, dla którego służba Ojczyźnie była wartością całego życia. Człowiek, którego doświadczenie, postawa i pamięć o historii miały szczególne znaczenie dla kolejnych pokoleń – przekazali terytorialsi.

Był najstarszym kombatantem Wojska Polskiego

Tadeusz Lutak urodził się 29 sierpnia 1917 roku w Żarnowej koło Strzyżowa. W tym roku świętował swoje 109. urodziny. Przez ostatnie lata był wskazywany jako najstarszy kombatant Wojska Polskiego, a także najstarszy żyjący mężczyzna w Polsce.

Żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej wielokrotnie spotykali się z kapitanem. Podczas tych rozmów opowiadał o wydarzeniach, których sam był uczestnikiem.

Walczył w kampanii wrześniowej

W 1939 roku Tadeusz Lutak brał udział w kampanii wrześniowej. Jako czołgista służył pod rozkazami gen. Stanisława Maczka.

Kilka lat później zaangażował się w działalność konspiracyjną. W 1944 roku, już w stopniu kaprala, dowodził drużyną dywersyjną Armii Krajowej w Strzyżowie.

Po zakończeniu wojny pozostał związany ze Strzyżowem. Aktywnie uczestniczył również w życiu środowiska kombatanckiego, przekazując kolejnym pokoleniom świadectwa dotyczące wojennych doświadczeń.

Za swoją działalność wojenną i służbę został uhonorowany licznymi odznaczeniami. Wśród nich znalazły się m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Partyzancki oraz Medal „Za udział w wojnie obronnej 1939”.

Otrzymał także Nagrodę Honorową IPN „Świadek Historii”.

Wojska Obrony Terytorialnej pożegnały kapitana Lutaka, podkreślając, że jego wspomnienia i spotkania z żołnierzami pozostaną częścią pamięci o historii Polski.

– Rozmowy z Nim, wspomnienia i bezpośredni kontakt z człowiekiem, który był świadkiem najważniejszych wydarzeń naszej historii, pozostaną dla nas ważną częścią żołnierskiej pamięci – napisano.

Urodziny Tadeusza Lutaka: