Sekretny składnik kopytek. Dodaj zamiast zimniaków, a już nigdy nie zrobisz ich inaczej

Klasyczne kopytka nabiorą nowego wyrazu, jeśli dorzucimy do nich pewien jesienny dodatek.

Poznaj łatwy trik na odświeżenie tradycyjnego dania, używając warzywa, które zapewni im piękny, złocisty odcień i niebanalny smak.

Dowiedz się, jak krok po kroku zrobić te nietypowe kopytka i z czym je serwować, by zachwycić rodzinę niecodziennym obiadem.

Kopytka w jesiennym wydaniu

Gdy nastaje jesień, królową naszych kuchni bez wątpienia zostaje dynia. Robimy z niej zupy kremy, słodkie wypieki, a nawet placki. Jak się okazuje, dyniowe purée to doskonała alternatywa dla ziemniaków w przepisie na kopytka. To świetny sposób na przełamanie rutyny. Dodatek tego warzywa nadaje im lekko słodką nutę i apetyczny, żółto-pomarańczowy kolor. Taki prosty zabieg nie tylko urozmaica domowe menu, ale też pozwala przemycić cenne witaminy do codziennej diety.

Jak zrobić kopytka z dynią?

Podstawą tego dania jest około 600 g miąższu z dyni (najlepiej wybrać Hokkaido lub piżmową), 250 g mąki pszennej oraz jedno jajko. Żeby podkręcić aromat, warto dodać szczyptę startej gałki muszkatołowej. Dynię musimy wcześniej upiec lub ugotować do miękkości i dokładnie ugnieść na gładką masę. Ważne, żeby purée nie miało w sobie zbyt dużo wody, bo inaczej trzeba będzie dosypywać mąki, a to zepsuje konsystencję. Ze składników wyrabiamy delikatne, miękkie ciasto. Nie można go jednak zagniatać zbyt długo, bo gotowe kopytka wyjdą twarde. Z ciasta robimy wałeczki, odcinamy małe kluseczki i wrzucamy je do osolonej, gotującej się wody. Kiedy tylko wypłyną do góry, gotujemy je jeszcze przez jakieś dwie minuty.

Z czym podawać dyniowe kopytka?

Takie kopytka z dodatkiem dyni świetnie komponują się z różnymi dodatkami. Możesz zjeść je na słono, serwując na przykład ze stopionym masłem, świeżymi ziołami czy tartym parmezanem. W chłodniejsze dni idealnie pasować do nich będą prażone orzechy, aromatyczna szałwia czy po prostu zrumieniona cebulka. Z kolei jeśli wolisz obiad na słodko, wystarczy polać je masłem i posypać cukrem wymieszanym z cynamonem.

Prosty sposób na urozmaicenie klasycznego obiadu

Chłodniejsze miesiące sprzyjają kulinarnym eksperymentom z tradycyjnymi recepturami. Dyniowe kopytka udowadniają to w stu procentach. Ta popularna potrawa zyskuje dzięki nim nie tylko żywy kolor, ale też wyjątkowy smak, a to wszystko bez większego wysiłku. Cały sekret tkwi w prostocie tego rozwiązania. Nie musisz szukać wymyślnych składników w drogich delikatesach. Wystarczy zamienić ziemniaki na dyniowe purée, by cieszyć się pysznym, sycącym daniem, które zachwyci każdego miłośnika jesiennych smaków.

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