Już za 3 miesiące nie ogrodzisz tak działki. Taki płot będzie nielegalny! Czy trzeba będzie wymieniać ogrodzenia na działkach i w ogrodach?

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-06-16 4:32

Już niedługo w życie wejdą przepisy, które mogą ostro namieszać wśród posiadaczy działek i domków jednorodzinnych. Nowe wytyczne dotyczą bowiem budowania ogrodzeń i furtek wejściowych. Od września 2026 niemożliwe stanie się stawianie ich według dotychczasowych standardów. Wszystkie nowe ogrodzenia będą musiały spełniać wymogi obowiązujących przepisów. Czy to oznacza, że trzeba będzie likwidować i wymieniać stare płoty?

Płot drewniany, ogrodzenie
Autor: Szymon Starnawski
  • Wkrótce wejdą w życie nowe, kluczowe przepisy, które zmienią zasady budowy ogrodzeń i furtek na każdej posesji.
  • Przygotuj się na fundamentalne zmiany w bezpieczeństwie i funkcjonalności, które wpłyną na wygląd i użyteczność Twojej nieruchomości.
  • Nie daj się zaskoczyć! Sprawdź, co musisz wiedzieć o nadchodzących regulacjach, aby uniknąć problemów i dostosować się do nowych standardów.

Nowe przepisy dla działkowców. Zmienią się zasady stawiania ogrodzeń i furtek

Już niedługo w życie wejdzie zmiana przepisów dotycząca budowy ogrodzeń. Jest ona na tyle istotna, że warto poznać jej szczegóły. Nowelizacja przepisów może bowiem uderzyć we właścicieli działek i domków jednorodzinnych. Warto jednak wiedzieć, że prawo nie działa wstecz, a co za tym idzie nie trzeba będzie demontować istniejących już furek i i ogrodzeń. W przypadku, gdy jednak będą one naprawianie i przebudowywane to wtedy należy spełnić obowiązujące warunki. Ale w takim razie co się zmieni i co oznacza to w praktyce?

Najbardziej znacząca zmiana nowych przepisów dotyczy ostrych elementów ogrodzenia. Od 20 września 2026 roku wszelkiego rodzaju ostre i potencjalnie niebezpieczne fragmenty, zdobienia, szklane wykończenia czy drut kolczasty nie będą już dozwolone na płotach i siatkach w wysokości do 2,2m. Obecnie przepisy pozwalają na umieszczenie takich fragmentów na ogrodzeniach wyższych 1,8 m. Nowe przepisy stanowią ujednolicenie europejskich standardów i mają zwiększyć bezpieczeństwo ludzi oraz zwierząt. Warto podkreślić, że zmiana prawa dotyczy wszystkich, również prywatnych posesji na terenach wiejskich oraz rolniczych. Wyłączone są jedynie instytucje o szczególnym poziomie zabezpieczeń, takie jak zakłady karne czy areszty śledcze.

Jakie ogrodzenia będą dopuszczalne?

  • płyty panelowe bez ostrych krawędzi,
  • drewniane płoty spełniające wymogi,
  • konstrukcje bez ostrych elementów,
  • ogrodzenia o zaokrąglonych wykończeniach,

Nowe przepisy dotyczące furtek i bram wjazdowych. Co jeszcze się zmieni?

Obostrzenia dotyczące ogrodzeń to jednak nie wszystko. Nowelizacja przepisów zakłada także całkowitą zmianą infrastruktury dotyczącej ogrodzeń, z dokładniej bram wjazdowych i furtek. Od września 2026 roku furka oraz brama nie będą mogły otwierać się na zewnątrz posesji. Dozwolone będzie jedynie otwieranie wewnętrzne. Takie rozwiązanie ma zwiększyć bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Dodatkowo, furtki przy budynkach wielorodzinnych oraz obiektach użyteczności publicznej będą musiały spełniać warunku dostępu dla osób z potrzebami. Minimalna szerokość takich furtek będzie wynosić 0,9 m, natomiast bramy wjazdowej 2,4 m. Warto również pamiętać, że w przypadku dróg pożarowych obowiązują odrębne regulacje. 

Przeczytaj także:
Natnij i wsyp tam to. W ten sposób szybciej usuniesz pień po ściętym drzewie z …
Wiosenne kwiaty- zdjęcia
Galeria zdjęć 7
#Muratorogroduje: Ogrodzenie, czyli piękna granica Twojego ogrodu!
Materiał sponsorowany
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

OGRODZENIE
BRAMA
PŁOT
OGRODY DZIAŁKOWE