Już za 3 miesiące nie ogrodzisz tak działki. Taki płot będzie nielegalny! Czy trzeba będzie wymieniać ogrodzenia na działkach i w ogrodach?

Wkrótce wejdą w życie nowe, kluczowe przepisy, które zmienią zasady budowy ogrodzeń i furtek na każdej posesji.

Przygotuj się na fundamentalne zmiany w bezpieczeństwie i funkcjonalności, które wpłyną na wygląd i użyteczność Twojej nieruchomości.

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Nowe przepisy dla działkowców. Zmienią się zasady stawiania ogrodzeń i furtek

Już niedługo w życie wejdzie zmiana przepisów dotycząca budowy ogrodzeń. Jest ona na tyle istotna, że warto poznać jej szczegóły. Nowelizacja przepisów może bowiem uderzyć we właścicieli działek i domków jednorodzinnych. Warto jednak wiedzieć, że prawo nie działa wstecz, a co za tym idzie nie trzeba będzie demontować istniejących już furek i i ogrodzeń. W przypadku, gdy jednak będą one naprawianie i przebudowywane to wtedy należy spełnić obowiązujące warunki. Ale w takim razie co się zmieni i co oznacza to w praktyce?

Najbardziej znacząca zmiana nowych przepisów dotyczy ostrych elementów ogrodzenia. Od 20 września 2026 roku wszelkiego rodzaju ostre i potencjalnie niebezpieczne fragmenty, zdobienia, szklane wykończenia czy drut kolczasty nie będą już dozwolone na płotach i siatkach w wysokości do 2,2m. Obecnie przepisy pozwalają na umieszczenie takich fragmentów na ogrodzeniach wyższych 1,8 m. Nowe przepisy stanowią ujednolicenie europejskich standardów i mają zwiększyć bezpieczeństwo ludzi oraz zwierząt. Warto podkreślić, że zmiana prawa dotyczy wszystkich, również prywatnych posesji na terenach wiejskich oraz rolniczych. Wyłączone są jedynie instytucje o szczególnym poziomie zabezpieczeń, takie jak zakłady karne czy areszty śledcze.

Jakie ogrodzenia będą dopuszczalne?

płyty panelowe bez ostrych krawędzi,

drewniane płoty spełniające wymogi,

konstrukcje bez ostrych elementów,

ogrodzenia o zaokrąglonych wykończeniach,

Nowe przepisy dotyczące furtek i bram wjazdowych. Co jeszcze się zmieni?

Obostrzenia dotyczące ogrodzeń to jednak nie wszystko. Nowelizacja przepisów zakłada także całkowitą zmianą infrastruktury dotyczącej ogrodzeń, z dokładniej bram wjazdowych i furtek. Od września 2026 roku furka oraz brama nie będą mogły otwierać się na zewnątrz posesji. Dozwolone będzie jedynie otwieranie wewnętrzne. Takie rozwiązanie ma zwiększyć bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Dodatkowo, furtki przy budynkach wielorodzinnych oraz obiektach użyteczności publicznej będą musiały spełniać warunku dostępu dla osób z potrzebami. Minimalna szerokość takich furtek będzie wynosić 0,9 m, natomiast bramy wjazdowej 2,4 m. Warto również pamiętać, że w przypadku dróg pożarowych obowiązują odrębne regulacje.

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