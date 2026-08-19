Iga Wyrwał pokazała biust, ale to nie to, co myślicie. Miała spory problem, walczyła o zdrowie!

Iga Wyrwał i jej problemy ze zdrowiem

Iga Wyrwał lata temu była na językach wszystkich! Pojawiała się na imprezach show-biznesowych, brylowała na czerwonym dywanie, wystąpiła w "Tańcu z Gwiazdami" (gdy program był emitowany w TVN-ie), a także pozowała do sesji publikowanych w magazynach tylko dla dorosłych. Nagle jednak zniknęła. Wyjechała do Wielkiej Brytanii, gdzie mieszka do dziś, pracuje jako modelka i wychowuje nastoletniego syna. Wciąż ma kontakt z fanami, bo prowadzi konto na Facebooku, gdzie publikuje kadry z codziennego życia, a nawet odpowiada na komentarze internautów.

Jej najnowszy wpis mógł wywołać niepokój jej wielbicieli. Dawna gwiazda dodała zdjęcie biustu i napisała:

To jest moja lewa pierś, a na niej cysta. Pojawiła się u mnie w kwietniu zeszłego roku. Generalnie luty-maj 2025 to bylo jakieś nieporozumienie. Miałam od cholery rzeczy na głowie. I każda mocno stresująca.

Wyrwał wyjaśniła, że jej kot bardzo chorował, a po miesiącu zmarł na raka. Ale problemy zdrowotne i żałoba po kociaku to nie wszystko. Iga pożyczyła pieniądze osobie nieopowiedzialnej, która nie spłaciła pożyczki. Najgorszy jednak był guzek na piersi.

Ta sama osoba miała mi też w czymś pomóc, ale wystawiła mnie do wiatru w ostatniej chwili, przez co poniosłam kolejne koszty. Dwa razy byłam na pogotowiu i…. wydarzyło się jeszcze wiele innych stresujących rzeczy. Lista była długa. I właśnie w to wszystko wjechal o to ten guzek. Zaczęło sie niewinnie. Po dwóch tygodniach trochę się zmniejszył, ale po kolejnym tygodniu wrócił - tym razem jeszcze większy. Przez następne dwa tygodnie nie zniknął i pojawil się ból w tym miejscu, więc umówiłam się do lekarza - wyznała Iga.

Dodała, że kiepski stan zdrowia utrzymywał sie u niej już od dłuższego czasu, właściwie to od kilku lat. Była zmęczona i obolała, zestresowana. Bała się, że dzieje się z nią coś poważnego.

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Co się okazało po badaniach?

Wyrwał w końcu dostała skierowanie na USG do specjalisty w szpitalu. Badanie rozwiało wątpliwości.

Na szczęście okazało się, że nie jest to nic poważnego. Dowiedziałam się, że mam zmiany włóknisto-torbielowate piersi. Objawami zmian włóknisto-torbielowatych mogą być między innymi grudkowata lub guzkowata struktura piersi, ból, obrzęk oraz uczucie ciężkości. Moga pojawiać się cysty. Dolegliwości często nasilają się przed miesiączką. Ból przed miesiączką potrafił być naprawdę mocny - budziłam się w nocy przy przewracaniu się na drugi bok, bolało mnie schodzenie po schodach, a nawet zdjęcie biustonosza pod koniec dnia - opowiadała Wyrwał.

Modelka nauczona doświadczeniem zaapelowała do internautów o to, by się badali. Wspomniała o raku piersi atakującym i kobiety, i mężczyzn.

Badajcie się. Wiem, że mamy swoje problemy, obowiązki, stres i milion rzeczy na głowie. Wiem, jak łatwo pomyśleć: "Zajmę się tym później". Tylko że później może Ciebie już tu nie być. Jeżeli pojawił się guzek, zmiana, ból, obrzęk albo cokolwiek, co Was niepokoi - nie ignorujcie tego i nie odkładajcie wizyty u lekarza. Mówię to zarówno do kobiet, jak i mężczyzn. Rak piersi u mężczyzn jest rzadki, ale również się zdarza. U mnie w rodzinie w ciągu ostatnich dwóch lat dwie osoby zachorowały. W jednym przypadku raka wykryto wcześnie i wszystko zakończyło się pomyślnie. W drugim objawy były bagatelizowane. Dziś tej osoby już z nami nie ma.

Wyrwał zdradziła, że pod koniec zeszłego roku została poprawnie zdiagnozowana i już czuje się lepiej. Obiecała, że za jakiś czas opowie, co jej dolegało.

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