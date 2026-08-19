Była z Antkiem, ma dziecko z Janem. Teraz Jarmołowicz zakochała się w kobiecie

Życie prywatne Joanny Jarmołowicz od lat interesuje fanów i media. Aktorka nie należy do osób, które regularnie relacjonują każdy szczegół swojej codzienności, jednak jej związki w przeszłości niejednokrotnie trafiały na pierwsze strony portali plotkarskich. Teraz sama postanowiła uchylić rąbka tajemnicy. W rozmowie z Jastrząb Post Jarmołowicz została zapytana o to, kto jest obecnie jej największym wsparciem. Jej odpowiedź była jednoznaczna.

Mam partnerkę, jestem z kobietą. To było dla mnie dosyć dziwne na początku, ale jestem chyba najszczęśliwsza, jaka byłam do tej pory w życiu - powiedziała aktorka.

Tym samym po raz pierwszy tak publicznie opowiedziała o związku z kobietą. Nie ukrywa, że początki tej relacji były dla niej czymś nowym, jednak dziś czuje się w niej bardzo dobrze.

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Była z Antkiem, potem z Janem. Dziś Jarmołowicz ma partnerkę

Zanim Jarmołowicz rozpoczęła obecny etap swojego życia, jej historia miłosna była już pełna niespodziewanych zwrotów akcji. Jednym z najgłośniejszych był fakt, że aktorka w różnych momentach swojego życia związana była z dwoma braćmi - Antonim i Janem Królikowskimi.

Pierwsza była relacja z Antonim. Para spotykała się w 2015 roku. Ich związek nie przetrwał długo, a po pewnym czasie oboje poszli własnymi drogami. Jak informowały wówczas media, rozstanie nie przerodziło się jednak w otwarty konflikt.

Historia nabrała zupełnie nowego charakteru, kiedy Jarmołowicz związała się z młodszym bratem Antka - Janem Królikowskim. Taki obrót wydarzeń naturalnie wzbudził ogromne zainteresowanie. Z czasem okazało się jednak, że ich relacja jest czymś znacznie poważniejszym niż przelotny romans.

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Joanna i Jan stworzyli rodzinę. W 2019 roku urodził się ich syn Józef. Dla aktorki był to kolejny ważny etap życia, a para przez pewien czas wspólnie wychowywała dziecko i budowała swoją codzienność z dala od medialnego zgiełku.

Ich związek ostatecznie się zakończył. Mimo rozstania Jarmołowicz i Królikowski nadal pozostają związani jako rodzice. W przypadku byłych partnerów, którzy mają wspólne dziecko, najważniejsze staje się bowiem wypracowanie relacji pozwalającej obojgu uczestniczyć w jego życiu.

Aktorka nie zdradza wielu szczegółów dotyczących obecnej partnerki. Zdecydowała się jednak powiedzieć publicznie, że jest zakochana i znajduje się w związku z kobietą. Nie przedstawia tego jako sensacji, lecz jako część swojego obecnego życia. Co więcej, Jarmołowicz podkreśliła, że obecna relacja przynosi jej wyjątkowo dużo szczęścia.

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