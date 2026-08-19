Wersow urodziła niespełna miesiąc temu, a już taka szczupła. Założyła mini i odsłoniła nogi jak u modelki

Weronika Wiśniewska, znana w sieci jako Wersow, doskonale odnajduje się w macierzyństwie. Jedna z najpopularniejszych polskich influencerek wspólnie z Karolem "Frizem" Wiśniewskim wychowuje już dwójkę dzieci. W ubiegłym roku na świat przyszła ich córka Maja, a w lipcu tego roku para powitała synka, którego imię wciąż pozostaje tajemnicą. Choć każda z ciąż przebiegała inaczej, żadna z nich nie powstrzymała 29-latki przed aktywnością zawodową. Podczas rozmowy z dziennikarzem serwisu ESKA.pl Wersow przyznała, że odczuwała znaczne różnice w samopoczuciu spodziewając się córki i syna.

Chłopiec jest nieprzewidywalny! To akurat jest fakt, bo akurat z Mają miałam usystematyzowane to, a propos mdłości, itd. Z Majusią miałam tak, że wstawałam rano, do 13:00 miałam mdłości, a potem robiłam swoje. A tutaj... Nawet, jak byłam w studiu, było mi niedobrze, nikt jeszcze nie wiedział, mi gorąco... W tej ciąży mam tak, że te mdłości pojawiają się nagle, czasami jest przerwa na tydzień i tak są nieusystematyzowane. W większości jednak jest tak samo

Wersow prezentuje pociążową sylwetkę

Po narodzinach drugiego dziecka, Weronice w ekspresowym tempie udało się odzyskać smukłą figurę. Zaledwie cztery tygodnie po porodzie, 29-letnia gwiazda zaprezentowała się w bardzo dopasowanej kreacji. Obserwatorzy influencerki nie kryją zachwytu, podkreślając w komentarzach, że rola matki wyjątkowo sprzyja jej urodzie.

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Zaledwie krok dzieli Weronikę Sową od trzydziestych urodzin. Z tej okazji influencerka opublikowała na Instagramie zbiór sierpniowych kadrów, zaznaczając, że to ostatnie chwile, gdy ma jeszcze dwadzieścia kilka lat. Na jednym ze zdjęć Wersow pozuje w krótkiej, błękitnej sukience, eksponując długie i zgrabne nogi. Wśród udostępnionych fotografii znalazło się również intymne ujęcie, na którym żona Karola Wiśniewskiego karmi swojego nowo narodzonego synka.

Wersow i Smolasty w Radio ESKA