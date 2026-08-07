Antek Królikowski czule o rezolutnej córce. Jadzia pójdzie w jego ślady i zostanie aktorką?

Antoni Królikowski pochodzi z artystycznej rodziny. Aktorski talent odziedziczył po znanych rodzicach i aktualnie pokazuje go w polsatowskim serialu "Uroczysko". Nic więc dziwnego, że stawił się na prezentacji jesiennej ramówki Polsatu, gdzie w rozmowie z "Super Expressem" opowiedział nie tylko o sprawach zawodowych, ale też prywatnych.

Dumny tata rozpieszcza swoją córkę, niespełna dwuletnią dziś Jadzię, ale co myśli o jej przyszłości? Czy chciałby, by również była aktorką? Mówi wprost!

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Antoni Królikowski to dumny tata. Jadzia rośnie jak na drożdżach

Nie da się ukryć, że życie prywatne aktora jest tematem szeroko komentowanym i budzącym wielkie kontrowersje. Antoni Królikowski rozstał się ze swoją żoną, Joanną Opozdą, tuż przed narodzinami syna Vincenta na początku 2022 roku. Kiedy trwała medialna burza wokół ich rozwodu, gwiazdor doczekał się córeczki. Jadzia urodziła się jesienią 2024 roku, a jej mamą jest nowa partnerka aktora - Izabela Banaś.

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Dziś córka pary ma zatem niespełna dwa lata. Jak przyznał Królikowski w rozmowie z "Super Expressem" na prezentacji jesiennej ramówki Polsatu, Jadzia bardzo szybko rośne i uczy się nowych rzeczy.

"Nie mogłem uwierzyć, że to już za chwilę dwa lata, ale Jadzia jest absolutnie wspaniałym małym człowiekiem. Kochającym, rozumiejącym i... jest po prostu niezwykła. Teraz nawet myślę, że już trochę tęsknię, bo właśnie jej nie widziałem od wczoraj, już mam taki odruch tęsknoty naturalny. Rośnie naprawdę z dnia na dzień, uczy się nowych rzeczy i po prostu sama doskonali się w różnych rzeczach. Wie, czego chce, jest bardzo konkretna" - opowiedział przejęty tato.

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Chciałby, żeby córka została aktorką? Widzi w niej idealne cechy

Czy cechy osobowości, które już ujawniają się u małej córki, świadczą o tym, że odziedziczyła po tacie i jego rodzicach - Małgorzacie Ostrowskiej-Królikowskiej i zmarłym Pawle Królikowskim - talent aktorski? Wiele na to wskazuje! Antoni nie ukrywa, że z całych sił wspierałby Jadzię, gdyby postanowiła wykonywać właśnie ten zawód. Nie zamierza jej jednak do niczego zmuszać i jednak gotowy, by w przyszłości kibicować jej w zupełnie innych dziedzinach.

"Nie zdziwi mnie to, ale też raczej nie będę jakoś specjalnie jej do tego zachęcał. Chociaż kiedy widzę, jak ona funkcjonuje, jak potrafi w lustrze robić miny, jaką ma mimikę, to mamy takie z matką, że no nie, stracona, ona to już na pewno aktorka, jak nic. Ale tak naprawdę nikt nic na przyszłość nie wie, co tam się wydarzy w życiu. We wszystkim na pewno będę jej pomagał, więc jak podejmie decyzję, że chce jeździć konno, to będę z nią jeździł konno. Jak będzie chciała grać w teatrze, to będę jej pokazywał ten świat, chodził z nią i czytał z nią jakieś dramaty, sztuki. Zobaczymy, co będzie, co los przyniesie, co życie pokaże, co ona będzie chciała robić w życiu" - powiedział Antek Królikowski.

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