Antoni Królikowski z ukochaną u boku! Nieczęsto pokazują się razem, ale dla Polsatu zrobili wyjątek

Antoni Królikowski już po rozwodzie. Pokazał się z ukochaną Izą na ramówce Polsatu

Jeszcze nie tak dawno temu życie uczuciowe Antoniego Królikowskiego było przedmiotem plotek. Teraz, po rozwodzie sfinalizowanym w kwietniu tego roku, aktor sprawia wrażenie człowieka, który najbardziej ceni spokój i życie z partnerką oraz młodszym z dwójki swoich dzieci. U jego boku od kilku lat jest Izabela, z którą wychowuje córkę - niespełna dwuletnią Jadwigę. Choć para nie należy do grona celebrytów, którzy na co dzień relacjonują swoją prywatność w mediach społecznościowych, od czasu do czasu pokazuje rodzinne ujęcia. Zakochani wspólnie bywają też na branżowych wydarzeniach.

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Tak było również podczas prezentacji jesiennej ramówki Polsatu. Antoni Królikowski i Izabela pojawili się razem na czerwonym dywanie, przyciągając uwagę fotografów. Oboje postawili na stonowane stylizacje w brązowym kolorze. Aktor wybrał garniturowe spodnie i koszulkę polo w czekoladowym odcieniu, a jego partnerka zachwyciła prostą, szykowną kreacją o podobnej barwie. Kropką nad i były ciemne lakierki na wysokich obcasach. Zakochani wspólnie pozowali do zdjęć, nie szczędząc sobie czułych gestów.

Antoni i Iza nieczęsto pokazują się na czerwonym dywanie, od pewnego czasu konsekwentnie budują bowiem wspólne życie z dala od medialnego zgiełku. Królikowski z partnerką i córką mieszka we Wrocławiu, gdzie kręcony jest serial "Uroczysko". Aktor ma więc blisko do pracy, ale daleko do starszego z dwójki dzieci - syna Vincenta wychowywanego w stolicy przez byłą żonę Antka, Joannę Opozdę.

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Mnóstwo gwiazd na ramówce Polsatu

Ramówka Polsatu okazała się dla pary okazją nie tylko do spotkania z ludźmi z branży, ale także do pokazania, że tworzą zgrany duet. Na wydarzeniu gwiazd było oczywiście znacznie więcej. Uwagę przyciągnęła Helena Englert, która odsłoniła brzuch, Aneta Zając w mieniącym się wdzianku czy Mandaryna w krótkiej, czarnej mini z falbanami. Zdjęcia znajdziecie niżej!

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