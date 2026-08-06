Od kałuży po fontannę. Helena Englert pluska się w spocie Polsatu!

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-08-06 14:07

Helena Englert lubi na siebie zwracać uwagę. Nie tylko odważnymi tezami, wywiadami, rolami czy choreografami. Czasami lubi też pluskać się w różnych miejscach. Była już kałuża, przyszedł czas na... fontannę. Jednak czy wszyscy byli z tego zadowoleni, oprócz samej szczęśliwej Heleny Englert?

Kim jest Helena Englert? 

Helena Englert urodzona 14 czerwca 2000 roku w Warszawie) to polska aktorka oraz wokalistka występująca pod pseudonimem Hela. Jest córką pary aktorskiej Jana Englerta i Beaty Ścibakówny.

Na ekranie zadebiutowała w wieku dwóch lat w filmie "Superprodukcja", a w okresie nastoletnim zagrała w dramatach "Układ zamknięty" i "Wszystko dla mojej matki" oraz w serialu "Barwy szczęścia" jako Angela Kowalska. Przełomem w jej dorosłej karierze był rok 2023, gdy zagrała główną rolę Inez w dramacie erotycznym "Pokusa" oraz wcieliła się w postać Alicji Stec w serialu HBO Max "#BringBackAlice". Wystąpiła również w produkcjach "Diagnoza", "Znaki", "Żywioły Saszy. Ogień", "Śleboda", "Algorytm miłości" oraz "Seks dla opornych".

Wykształcenie aktorskie zdobywała na uczelniach zagranicznych (m.in. LAMDA, NYU) oraz w warszawskiej Akademii Teatralnej. W 2025 roku zadebiutowała muzycznie singlem "Pani domu". Na jesień 2026 będzie jedną z gwiazd "Tańca z Gwiazdami". 

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Helena Englert znowu gdzieś się pluska! 

Już w czerwcu 2026 roku Helena Englert pokazała zaskakujące zdjęcia, gdzie szalała w dmuchanym w kole w kałuży. Już te zdjęcia wywołały spore kontrowersje, ale piosenkarka/aktorka poszła o krok dalej, co pokazano w najnowszym spocie Polsatu do "Tańca z Gwiazdami". Każdy tańczył wokół, ale nie Helena! Ona postanowiła iść jeszcze dalej. Zjawiła się niczym morska syrenka w fontannie i pluskała z ogromną radością. W pewnym momencie towarzyszył jej nawet zaskoczony Jasper Sołtysiewicz (aktor i partner Wiktorii Gąsiewskiej). Helena jednak nie zważała na reakcje kolegi. Widać, że pluskanie w fontannie sprawia jej ogromną radość! 

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Helena Englert w kolorowym stroju kąpielowym pluska się w fontannie. O jej nowym występie przeczytasz na SE.
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HELENA ENGLERT
TANIEC Z GWIAZDAMI
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