Wystąpił w "X Factor" i "The Voice of Poland". Teraz Filip Mettler zapowiada debiutancką płytę

Nowy singiel Filipa Mettlera. Pamiętacie go z talent show?

Widzowie mogą kojarzyć go z popularnych programów muzycznych, a teraz Filip Mettler stawia kolejny ważny krok na swojej artystycznej drodze. Finalista programu „X Factor” i półfinalista „The Voice of Poland” zaprezentował właśnie swój najnowszy utwór. Piosenka „O miłość!” to już czwarty singiel zapowiadający jego debiutancki album.

Artysta, który jest wykształconym skrzypkiem i występuje na scenie od siódmego roku życia, konsekwentnie buduje swoją pozycję na rynku muzycznym. Nowy utwór to jedna z jego najbardziej popowych propozycji, która ma spore szanse na zdobycie list przebojów.

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Czym zaskakuje „O miłość!”?

Nowa piosenka Filipa Mettlera to połączenie nowoczesnej, popowej produkcji z energią gitarowego brzmienia. Jednym z najważniejszych elementów aranżacji jest wyraźnie prowadzący bas, który nadaje całości dynamicznego charakteru. Jak podkreślono w materiałach prasowych, utwór opiera się na nośnym refrenie i emocjonalnym wokalu, z którego znany jest artysta.

W warstwie tekstowej „O miłość!” opowiada o uczuciu jako nieprzewidywalnej sile. Miłość w ujęciu Mettlera potrafi jednocześnie zachwycać, ale też burzyć wszystko i zmuszać do zaczynania od nowa. Powracające w piosence słowa „Ale to nieważne...” mają podkreślać, że mimo chaosu i trudnych emocji najważniejsze pozostaje to, co naprawdę łączy dwoje ludzi.

Od „The Voice of Poland” do debiutanckiej płyty

Filip Mettler dał się poznać szerszej publiczności dzięki udziałowi w programach „X Factor” w 2013 roku, gdzie dotarł do finału, oraz „The Voice of Poland” w 2025 roku, w którym został półfinalistą. Od grudnia 2025 roku artysta jest w trasie promocyjnej, podczas której prezentuje swój autorski materiał.

Nad piosenkami na debiutancki album pracuje z producentami z kolektywu Tooday, w skład którego wchodzą Bryan Litkowiec, Jeremi Siejka i Helucze. Za teksty odpowiada z kolei wokalistka i autorka Paula Roma. Twórczość Mettlera określana jest jako eklektyczny pop, w którym obok ballad pojawiają się znacznie szybsze i bardziej energiczne kompozycje. Podstawą każdego utworu mają być osobiste i szczere teksty.