Pogrzeb Jana Frycza. Ministerstwo Kultury ujawnia, na co czeka

Jan Frycz był jednym z najbardziej cenionych polskich aktorów. Przez lata zachwycał publiczność zarówno na scenie teatralnej, jak i przed kamerą. Jego dorobek obejmuje dziesiątki ról, a charakterystyczny głos i niezwykła aktorska osobowość sprawiły, że na stałe zapisał się w historii polskiej kultury. Informacja o jego śmierci wywołała ogromne poruszenie. Koledzy z branży, reżyserzy i widzowie wspominają aktora, podkreślając jego talent oraz wyjątkową pozycję w polskim teatrze i kinie. W związku z odejściem artysty pojawiło się również pytanie, jak będzie wyglądało jego ostatnie pożegnanie.

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Co z pogrzebem Jana Frycza? Ministerstwo Kultury czeka na decyzję rodziny!

Okazuje się, że w sprawie pogrzebu Jana Frycza podjęto już pierwsze działania. Związek Artystów Scen Polskich skierował do Ministerstwa Kultury wniosek. Nie oznacza to jednak, że zapadła już decyzja dotycząca organizacji uroczystości czy jej państwowego charakteru.

Ministerstwo otrzymało wniosek od ZASP-u. Ostateczną decyzję musi podjąć Kancelaria Premiera oraz rodzina. Jak na razie nie dostaliśmy tych decyzji, a więc nic oficjalnego nie można powiedzieć. Datę pogrzebu również ustala rodzina. Będziemy informować na bieżąco - powiedział "Super Expressowi" rzecznik Ministerstwa Kultury.

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Tym samym na razie nie ma podstaw, by przesądzać, czy pogrzeb aktora będzie miał charakter państwowy lub odbędzie się z udziałem przedstawicieli władz. Wszystko jest jeszcze na etapie oczekiwania na odpowiednie decyzje. Ważnym elementem pozostaje także wola najbliższych Jana Frycza. To rodzina ustala termin ceremonii i decyduje o jej ostatecznym kształcie. Dopiero po uzyskaniu jej stanowiska oraz decyzji Kancelarii Premiera będzie można mówić o konkretnych szczegółach.

Śmierć Jana Frycza jest ogromną stratą dla polskiej kultury. Aktor przez dekady pozostawał jedną z najważniejszych postaci swojego pokolenia. Grał zarówno role dramatyczne, jak i charakterystyczne kreacje w popularnych produkcjach. Jego dorobek obejmuje teatr, kino, telewizję oraz dubbing.

Po informacji o jego odejściu w mediach społecznościowych pojawiły się liczne wspomnienia osób, które miały okazję z nim pracować. Wielu artystów żegnało Frycza, przypominając jego wybitne role i wkład w polską scenę teatralną i filmową.

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