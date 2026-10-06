Izabela Janachowska pokazała ujęcia z porodówki! "Pierwsze chwile razem". Zerknijcie na ten bukiet!

Izabela Janachowska została mamą po raz drugi! Na porodówce pojawili się mąż i starszy syn

Izabela Janachowska ma powody do ogromnej radości! Gwiazda po raz drugi została mamą, a szczęśliwe chwile tuż po narodzinach maleństwa postanowiła dzielić z najbliższymi (a teraz i z internautami). Na porodówce pojawili się jej mąż oraz starszy syn. Rodzinne spotkanie wyglądało niezwykle wzruszająco - wszystko zostało uwiecznione na pięknych, rodzinnych zdjęciach, na których... rodzice i ich dzieci mieli nawet stroje dopasowane kolorystycznie.

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Były uśmiechy i ogromny bukiet kwiatów

Choć pierwsze dni po porodzie zwykle upływają pod znakiem zmęczenia i emocji, w przypadku Janachowskiej nie zabrakło i minisesji w szpitalu. Dumna młoda mama mogła liczyć na wsparcie najbliższych, którzy jakiś czas po porodzie przyjechali przywitać nowego członka rodziny. Szczególną uwagę przykuwał wielki bukiet kwiatów, który mąż gwiazdy, Krzysztof Jabłoński, przyniósł na porodówkę. Wiązanka z kilkudziesięciu białych róż była pięknym symbolem miłości. Nie zabrakło wspólnych zdjęć, na których uwieczniono rodzinne szczęście, spokój i ogromne uczucie.

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Dla starszego syna Janachowskiej narodziny rodzeństwa to z pewnością wyjątkowy moment. Chłopiec pojawił się u mamy w szpitalu razem z tatą, by osobiście powitać młodszego brata. Widać było, że cała rodzina bardzo przeżywa tę nową sytuację.

Pierwsze chwile razem. Chcę je zapamiętać na zawsze - napisała wzruszona Janachowska.

Janachowska, która od lat dzieli się z fanami ważnymi momentami swojego życia, tym razem również pozwoliła zajrzeć za kulisy rodzinnej radości. Zdjęcia ze szpitala są urocze, a w komentarzach na Instagramie nie brakuje gratulacji, również od znanych osób. Te złożyły koleżance Marcelina Zawadzka czy Agnieszka Włodarczyk, a wpis świeżo upieczonej (po raz drugi) mamy polubił Filip Chajzer.

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