Siostra Igi Świątek robi karierę w zupełnie innej branży. Podobieństwo widać z daleka, choć jest jedna zasadnicza różnica

Agata Świątek poszła inną drogą. Siostra Igi Świątek jest panią stomatolog

Iga Świątek to sportsmenka, której nikomu przedstawiać nie trzeba. Nasza najlepsza tenisistka niedawno zakończyła kolejny sezon. W rankingu WTA wyprzedza ją tylko Aryna Sabalenka. Największym sukcesem Igi było wygranie Wimbledonu. W pamiętnym finale rozgromiła Amandę Anisomovą 6:0, 6:0. Nie każdy wie, że niewiele brakowało, by w tenisie sukcesy odniosła także Agata Świątek, siostra Igi. Ta jednak poszła inną drogą i obecnie jest poważną panią stomatolog. O karierze swoich córek mówił kiedyś w rozmowie z "Super Expressem" Tomasz Świątek. - Chciałem, żeby Iga i jej starsza siostra Agata coś trenowały, najlepiej indywidualną dyscyplinę, tak żeby same odpowiadały za sukcesy oraz porażki i uczyły się sobie z nimi radzić - argumentował.

Kim jest Agata Świątek, siostra Igi Świątek?

Przygoda ze sportem Agaty Świątek zaczęła się od pływania. Problemy ze zdrowiem jednak sprawiły, że dziewczyna przerzuciła się na tenis.

Zaczęła Agata, a potem Iga starała się ambitnie ją naśladować. Iga i Agata mają zupełnie inne charaktery. Agata jest spokojna. Iga za to zawsze była uparta i lubiła sama o wszystkim decydować

- wspominał Tomasz Świątek. Niestety karierę siostry Igi zahamowała kontuzja kolana, której nabawiła się w wieku 15 lat. Chyba jednak nie żałuje, bo dziś realizuje się w branży medycznej. Kobieta została stomatologiem.

Stomatologię wybrałam drogą eliminacji. Wydawała mi się konkretnym zawodem, dającym w przyszłości niezależność. Przede wszystkim na rynku pracy

- wyjaśniła w jednym z wywiadów. Patrząc na zdjęcia Agaty Świątek, od razu widać podobieństwo do słynnej siostry. Jest jednak zasadnicza różnica. Iga Świątek, mimo że także należy do wysokich kobiet (mierzy 176 cm), od Agaty jest znacznie niższa. Widać to na zdjęciach w naszej galerii. Zobacz, jak wygląda siostra Igi Świątek.

Galeria: Agata Świątek i Iga Świątek