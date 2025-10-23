Twarz Igi Świątek z bliska bez filtrów. Na tych zdjęciach widać wszystko

Iga Świątek wzięła udział w kampanii reklamowej marki Lancôme promując podkład do makijażu, co wzbudziło duże zainteresowanie.

Iga Świątek nie maluje się przed meczami, argumentując to brakiem potrzeby i potencjalnym zniszczeniem makijażu podczas wycierania twarzy ręcznikiem.

W listopadzie Iga Świątek weźmie udział w WTA Finals w Rijadzie (1-8 listopada) i turnieju kwalifikacyjnym BJK Cup w Gorzowie Wlkp. (13-15 listopada).

Umalowana Iga Świątek zrobiła furorę

Iga Świątek wzbudziła nie lada sensację. biorąc udział w kampanii reklamowej marki Lancôme. Nasza znakomita tenisistka promowała podkład do makijażu. Zdjęcia zrobiły prawdziwą furorę na całym świecie, a zachwyceni fani wręcz wpadli w ekstazę. "Pewność siebie. Buduję ją w oparciu o wartości, o sportowy progres, o sieć mojego wsparcia, ale też dbając o siebie. Nie mając za wiele czasu na co dzień, często będąc w biegu, w różnych strefach czasowych muszę stawiać na to co proste i niezawodne" - tak podpisała swoje piękne fotografie Iga Świątek.

Tu w wersji bardziej wieczorowej i eleganckiej, ale stosuję go również podczas spotkań z mediami czy innych aktywności turniejowych. To mój must have

- dodała zawodniczka, która obecnie plasuje się na drugim miejscu w rankingu WTA.

Iga Świątek o makijażu podczas meczów

Co ciekawe, Iga Świątek kiedyś zdradziła, dlaczego nie maluje się przed swoimi meczami. - Nie noszę makijażu, bo nie czuję, że muszę i nie sądzę, żeby to coś zmieniło. Poza tym zniszczy się, gdy użyję ręcznika - wyjaśniła tenisistka. Zwróciła też uwagę na to, że nosi czapkę i dzięki temu nie musi martwić się o włosy. W telewizji czy tym bardziej z perspektywy trybun nie widać, jak z bliska wygląda twarz Igi Świątek. W trakcie meczu przybiera ona różny wyraz. Na pewno trzeba jednak podkreślić, że nasza tenisistka zachwyca swoją cerą. I nie jest jej potrzebny żadnej makijaż, bo i bez niego wygląda świetnie. W naszej galerii prezentujemy, jak wygląda twarz Igi Świątek z bliska bez filtrów. Tego w telewizji raczej nie zobaczysz.

Iga Świątek już tego nie ukrywa! Tak traktują ją członkowie rodziny!

W tym roku nasza najlepsza tenisistka weźmie jeszcze udział w dwóch turniejach - WTA Finals w Rijadzie (1-8 listopada) i turnieju kwalifikacyjnego BJK Cup w Gorzowie Wlkp. (13-15 listopada).

Galeria: Iga Świątek twarz z bliska bez filtrów