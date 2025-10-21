Umalowana Iga Świątek wywołała ekstazę wśród fanów! Tenisistka komentuje

Iga Świątek ciężko trenuje w Warszawie, przygotowując się do dwóch ważnych występów, którymi zakończy sezon - WTA Finals w Rijadzie (1-8 listopada) i turnieju kwalifikacyjnego BJK Cup w Gorzowie Wlkp. (13-15 listopada). Nie zapomina też o swoich sponsorach. Wiceliderka rankingu WTA zachwyciła fanów przepięknymi zdjęciami z kampanii reklamowej marki Lancôme. Umalowana tenisistka promuje na nich podkład do makijażu. "Pewność siebie. Buduję ją w oparciu o wartości, o sportowy progres, o sieć mojego wsparcia, ale też dbając o siebie. Nie mając za wiele czasu na co dzień, często będąc w biegu, w różnych strefach czasowych muszę stawiać na to co proste i niezawodne" - napisała Iga Świątek w komentarzy do efektownych fotografii. "Tu w wersji bardziej wieczorowej i eleganckiej, ale stosuję go również podczas spotkań z mediami czy innych aktywności turniejowych. To mój must have" - dodała mistrzyni.

Zachwyceni fani pośpieszyli z komplementami. "Przepiękna!", "Wyglądasz jak gwiazda filmowa!", "Bogini!", "Piękna, utalentowana nasza Mistrzyni!" - to jedne z komentarzy". Poniżej zdjęcia Igi Świątek z kampanii reklamowej marki Lancôme.

Iga Świątek została ambasadorką Lancôme półtora roku temu. Na efektownych zdjęciach tenisistka promowała kolejne produkty tej marki. Banery z Igą Świątek pojawiły się w popularnej sieci drogerii.

"Jako nastolatka dostałam w prezencie zapach Idôle od Lancôme i od tamtej pory miałam duży sentyment do tej marki - mówiła Iga Świątek. - "Od dłuższego czasu chciałam współpracować z marką beauty, aby mieć więcej okazji do celebrowania swojej kobiecości, bawienia się swoim stylem, założenia czegoś innego niż sportowe ubrania. Znalezienie się w gronie ambasadorek Lancôme obok takich kobiet jak Zendaya czy Julia Roberts brzmi jak spełnienie marzeń tej nastolatki, którą niedawno byłam" - dodała.

