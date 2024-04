Iga świątek pierwszą ambasadorką Marki Lancôme w Polsce

IGA ŚWIĄTEK I LANCÔME – IDEALNE POŁĄCZENIE PASJI I PROFESJONALIZMU

Wyjątkowa rola ambasadorki Lancôme za każdym razem przypada niezwykłym postaciom, które podzielają wartości marki i wcielają je w życie, inspirując kolejne pokolenia kobiet. Iga Świątek i marka Lancôme mają ze sobą wiele wspólnego. Obie strony łączy liderska pozycja w swoich dziedzinach. Iga jest ekspertką na korcie, od dwóch lat należy do niej tytuł najlepszej tenisistki na świecie, zagrała w 22 finałach turniejów WTA i wygrała 19 z nich, w tym cztery turnieje wielkoszlemowe. Lancôme jest natomiast ekspertem w świecie beauty: wysoką skuteczność produktów udowodniono w badaniach klinicznych, a badania rynkowe i liczne nagrody potwierdzają niekwestionowaną pozycję marki. Synergia ta daje ogromne pole do wspólnych działań. Oba światy mogą się bowiem ze sobą przenikać i doskonale dopełniać. – Jako nastolatka dostałam w prezencie zapach Idôle od Lancôme i od tamtej pory miałam duży sentyment do tej marki. Od dłuższego czasu chciałam współpracować z marką beauty, aby mieć więcej okazji do celebrowania swojej kobiecości, bawienia się swoim stylem, założenia czegoś innego niż sportowe ubrania. Znalezienie się w gronie ambasadorek Lancôme obok takich kobiet jak Zendaya czy Julia Roberts brzmi jak spełnienie marzeń tej nastolatki, którą niedawno byłam. Ale cieszę się też, że jestem pierwszą przedstawicielką świata sportu w tym gronie i że razem z Lancôme rozwijać będziemy program CSR wspierający kobiety na rynku pracy, bo to pokazuje, że mamy wspólne cele i wartości – powiedziała o współpracy z Lancôme Iga Świątek.

– Niezmiernie się cieszę się, że możemy współpracować z Igą, która nie tylko podziela wartości Lancôme, ale także reprezentuje głos młodego pokolenia. Dzięki tej współpracy chcemy inspirować i wspierać kobiety, aby akceptowały swoją indywidualność, wierzyły w swoje możliwości i pewne siebie realizowały swoje marzenia. Jako fan tenisa, jestem dodatkowo podekscytowany współpracą pomiędzy Lancôme i Igą Świątek, ponieważ łączy ona świat piękna i sportu w wyjątkowy i inspirujący sposób. Wspólnie będziemy celebrować różnorodność, redefiniować kobiecość i tworzyć przyszłość, w której każda kobieta może napisać własną historię – powiedział Valéry Gaucherand, prezes L'Oréal Polska i Kraje Bałtyckie. Irena Sveide, dyrektorka generalna dywizji L'Oréal Luxe w Polsce: – Z dumą witamy Igę w rodzinie Lancôme jako pierwszą ambasadorkę marki w Polsce. Iga uosabia siłę, wytrwałość i dążenie do doskonałości, dzięki czemu idealnie pasuje do marki numer jeden dla kobiet na rynku kosmetyków selektywnych w Polsce1. Postawa Igi i jej wybitne osiągnięcia, a także inspirująca rola młodej liderki głęboko rezonują z filozofią marki Lancôme, która celebruje osiągnięcia kobiet i piękno we wszystkich wymiarach. Naprawdę wierzę, że ta współpraca stanowi kamień milowy, ponieważ łączy dwie ikony doskonałości – w tenisie i kategorii beauty.

i Autor: Materiały prasowe Lancôme i Iga Świątek

WYJĄTKOWA SPORTOWCZYNI, WYJĄTKOWE POTRZEBY

Najlepsza tenisistka na świecie po mistrzowsku stawia granice i ustala własne zasady. Tyczy się to także jej wizerunku – urodowych i modowych preferencji, w których wybrzmiewa przede wszystkim indywidualność, a nie trendy. Z jego pomocą Iga wysyła światu wiadomość, że nie musi tłumaczyć się ze swoich wyborów. Lancôme jest tego doskonałym partnerem, bo od początku stawia na różnorodność i nie narzuca sztywnych ram kobiecości. Daje swobodę odkrywania i wyrażania siebie. Poznanie i wybór z całego portfolio marki najlepszych produktów, dostosowanych do wyjątkowych potrzeb Igi, był ważnym etapem początków współpracy. Aktywność, wysokie temperatury i inne wymagania pracy tenisistki sprawiają, że jej rytuał pielęgnacyjny musi opierać się na niezawodnych formułach, a kosmetyki Lancôme sprawdzają się na medal także na korcie. Sięgając po krem SPF, serum czy inny kosmetyk, Iga musi mieć pewność, że będzie on nie tylko efektywny, ale też bezpieczny, nie podrażni oczu lub skóry i w żaden inny sposób nie będzie odwracać jej uwagi od gry.

ODKRYWANIE I WSPIERANIE KOBIECOŚCI Z LANCÔME: IGA I WRITE YOUR FUTURE

Podróż przez świat francuskiej marki pozwala Idze odkrywać nie tylko to, co ma do zaoferowania Lancôme, ale również samą siebie. Utalentowana tenisistka wielokrotnie dała wyraz temu, że sytuacja kobiet nie tylko w sporcie, ale i w innych wymiarach jest dla niej niezwykle ważna. Teraz swój głos Iga będzie wykorzystywać angażując się w Write Your Future – globalny projekt społeczny Lancôme, którego celem jest walka z nierównościami poprzez edukację. Program realizowany jest w ponad 25 krajach we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. W 2024 roku wystartuje także w Polsce, pod hasłem „Bądź autorką swojej przyszłości”. Będzie skierowany przede wszystkim do młodych kobiet na wczesnych etapach kariery, a jego celem będzie zmniejszanie luki w możliwościach w dostępie do rynku pracy.

i Autor: Materiały prasowe Lancôme i Iga Świątek