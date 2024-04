Oto 5 kroków do idealnej skóry. Odkąd zaczęłam je regularnie stosować moja skóra jest gładka i promienna

O tym nie zapominaj. Podstawowe kroki w pielęgnacji.

Krok 1 - demakijaż

Zmycie makijażu to absolutna podstawa każdej wieczornej pielęgnacji. Kosmetolodzy są zgodni, największych grzechem jakie popełniamy jest chodzenie spać w makeupie. Dokładny demakijaż to podstawowa rzecz, jaką powinniśmy wykonywać przed spaniem.

Krok 2 - odpowiednie mycie twarzy

Wiele osób błędnie myśli, że wykonany demakijaż oznacza, że twarz jest umyta. Tak nie jest, po pozbyciu się ze skóry makeupu musimy ją dogłębnie oczyścić, w tym celu stosuje się wszelkie kosmetyki zmywalne wodą, takie jak żele do mycia, pianki i płyny myjące. Dopiero po tym kroku nasza skóra jest czysta i przygotowana pod inne kosmetyki.

Krok 3 - tonizacja

Kiedy mamy już dobrze oczyszczoną skórę to czas na tonik. Wiele osób uważa, że produkt ten ma działanie podobne do płynów micelarnych i oczyszcza cerę. tak jednak nie jest. Tonik przede wszystkim tonizuje cerę, co oznacza przywrócenie i podtrzymanie jej naturalnego pH, które często jest zaburzone przez kosmetyki, które stosujemy. Dodatkowo produkty dostępne na rynku posiadają także inne właściwości, takie jak nawilżenie czy działanie kojące.

Krok 4 - serum

Serum to preparat o działaniu silniejszym niż kremy. Stosuje się zazwyczaj go przed aplikacją kremu, by aktywne składniki w nim zawarte mogły lepiej się wchłonąć. Jego działanie jest silnie skoncentrowane i w zależności od swoich potrzeb może wybierać kosmetyki o innych właściwościach. Obecnie na rynku dostępnych jest ich na prawdę wiele, są takie o działaniu przeciwzmarszczkowym, zmniejszającym pory, czy niwelującym przebarwienia. Kosmetolodzy rekomendują, by co jakiś czas zmieniać serum, tak by nasza skóra nie przyzwyczaiła się do jego składników aktywnych.

Krok 5 - krem

Ostatnim krokiem podstawowej pielęgnacji jest krem, również krem pod oczy. To ostatni etap porannej i wieczornej rutyny. Podobnie jak w przypadku serum możemy wybierać kosmetyki dopasowane do naszych potrzeb. Pamiętajmy jednak o właściwym nawilżeniu skóry, nawet cera tłusta tego potrzebuje. Na tak przygotowaną twarz możesz zastosować masaż, dzięki temu skóra będzie jeszcze bardziej pobudzona, a składniki aktywne zawarte w kosmetykach lepiej się wchłoną. Przed aplikacją makijażu należy jeszcze pamiętać, by zastosować krem SPF, który będzie chronił przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym. To krok, którego nie wolno pomijać.

Perfumeria Douglas to nie tylko świetnie miejsce, gdzie znajdziesz światowe marki kosmetyczne, ale to również wyjątkowa kolekcja pielęgnacyjna Douglas Collection Skin Focus. To 3 filary kompleksowej pielęgnacji:

Vitamin Radiance - Vitamin Radiance nadaje skórze promiennego blasku każdego dnia. Dzięki zawartości witaminy C, dodaje skórze blasku i wyrównuje koloryt cery.

Aqua Perfect Dzięki produktom z serii Aqua Perfect Twoja skóra będzie intensywnie nawilżona. Zawiera kwas hialuronowy, który sprawia, że cera wygląda bardziej promiennie.

Collagen Youth - Collagen Youth każdego pomaga zwalczać pierwsze oznaki starzenia. Kolagen poprawia elastyczność Twojej skóry, dzięki czemu zostaje wzmocniona i wygląda młodziej.

Douglas Collection - Skin FocusAnti-Age Day Cream

Przeciwstarzeniowy krem na dzień z serii „Collagen Youth” firmy Douglas Skin Focus, wzbogacony wysokowydajnym kolagenem, skutecznie pomaga zredukować pierwsze oznaki starzenia i sprawić, że skóra będzie wyglądać młodziej. Lekka konsystencja zapewnia skórze cenne nawilżenie przez cały dzień i skutecznie redukuje widoczność zmarszczek. Skóra nabiera elastyczności i sprężystości, a jej wygląd jest bardziej wyrównany.

Douglas Collection - Skin FocusPEPTIDES SERUM

Dzięki połączeniu 8 peptydów stymulujących skórę, serum to aktywnie działa w celu poprawy jędrności, elastyczności i tekstury skóry.

