Potrącił kobietę ciężarówką i odjechał. Za kierownicą siedział 55-letni Polak

Groźny wypadek w Lauingen

Do dramatycznego zdarzenia doszło w poniedziałek, 21 września 2026 r., około godz. 12:36 w Ostendstraße w Lauingen (powiat Dillingen an der Donau, Bawaria). Jak informują niemieckie media, 66‑letnia rowerzystka jechała chodnikiem, gdy nagle – z nieustalonych jeszcze przyczyn – przewróciła się i spadła na jezdnię. W tym samym momencie przejeżdżał tam 55‑letni kierowca ciężarówki z Polski, który potrącił kobietę.

Kobieta wpadła pod koła ciężarówki

Według ustaleń policji, rowerzystka trafiła pod pojazd i doznała najcięższych obrażeń nóg. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, a poszkodowaną przetransportowano śmigłowcem do kliniki. Media regionalne podkreślają, że choć obrażenia są bardzo poważne, życiu kobiety nie zagraża niebezpieczeństwo.

Kierowca odjechał. Policja: mógł nie zauważyć wypadku

Największe kontrowersje budzi fakt, że polski kierowca nie zatrzymał się po zdarzeniu i odjechał. Cytowana przez „Augsburger Allgemeine” policja zaznacza jednak, że według obecnego stanu wiedzy mężczyzna mógł nie zauważyć, że doszło do potrącenia.

Kluczowe okazały się zeznania świadków, którzy natychmiast przekazali służbom informacje o ciężarówce. Dzięki temu funkcjonariusze szybko rozpoczęli poszukiwania pojazdu.

Szybka akcja policji. Kierowca namierzony w Lauingen

Jak podaje „BSAktuell”, ciężarówkę odnaleziono po krótkim czasie – zaparkowaną na terenie Lauingen. Wcześniej policjanci ustalili również tożsamość 55‑letniego kierowcy. Mężczyzna został zatrzymany i przesłuchany.

Postępowanie w toku

Sprawą zajmuje się Polizeiinspektion Dillingen, która prowadzi postępowanie w kierunku:

nieumyślnego spowodowania obrażeń,

podejrzenia oddalenia się z miejsca wypadku.

Śledczy ustalają teraz dokładny przebieg zdarzenia oraz to, czy kierowca rzeczywiście nie był świadomy, że potrącił rowerzystkę.

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