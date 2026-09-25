7032 zapałki i 760 godzin pracy. Takiego prezentu Kamil Majchrzak się nie spodziewa!

Pan Przemysław od ponad 25 lat tworzy niezwykłe dzieła z zapałek. Tym razem postanowił zrobić coś specjalnego dla Kamila Majchrzaka. Rakieta powstawała w domowym zaciszu – zapałka po zapałce.

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– Ta rakieta jest dla Kamila Majchrzaka. Zrobiłem ją dla niego, dlatego że jest fantastycznym sportowcem i jeszcze lepszym człowiekiem o wielkim sercu. Jak po meczu widziałem, jak obchodzi się z ludźmi, że wszystkich przyjął, którzy chcieli zrobić sobie z nim zdjęcie, zdobyć autograf czy porozmawiać. Nikogo nie pominął – mówi w rozmowie z TVP Bydgoszcz Przemysław Kozłowski.

Artysta zaapelował również w mediach społecznościowych bezpośrednio do tenisisty.

„Kamil Majchrzak odezwij się proszę zrobiłem dla Ciebie rakietę tenisową z 7032 zapałek zajęło mi to 760 godzin, ale warto było bo jesteś fantastycznym sportowcem o wielkim sercu” – napisał.

Przypomnijmy, że to nie pierwszy taki niezwykły prezent wykonany przez pana Przemysława dla gwiazdy tenisa. Podobną rakietę otrzymała już Iga Świątek. W jej imieniu, w domu artysty w Słupowie, odebrała ją menedżerka tenisistki. W zamian przekazała artyście piłkę z turnieju Roland Garros z autografem Igi Świątek.

Przemysław Kozłowski mieszka w gminie Sicienko i od ponad 25 lat tworzy swoje dzieła z zapałek. Jego prace trafiały już w wyjątkowe miejsca. Bożonarodzeniowe szopki przekazywał osobiście m.in. papieżowi Franciszkowi w Watykanie oraz królowej Kamili w Londynie.