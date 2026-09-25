Ta bydgoska ulica zachwyca o każdej porze roku. Wystarczy jeden spacer

Ulica Cieszkowskiego w Bydgoszczy tętni historią

To zaledwie ćwierć kilometra łączące ulicę Gdańską z Pomorską, ale niemal każdy budynek to małe dzieło sztuki. Trudno nie zatrzymać wzroku na kunsztownie zdobionych fasadach i mnóstwie architektonicznych smaczków.

Jej dzieje rozpoczynają się u schyłku XIX stulecia. Wytyczono ją w 1894 roku, a w kolejnych latach zaczęły wyrastać tu pierwsze domy. Największy boom budowlany to lata 1900-1903. To właśnie wtedy ukształtował się unikalny ciąg kamienic, który do dzisiaj stanowi wielką chlubę bydgoskiego Śródmieścia.

Józef Święcicki stworzył w Bydgoszczy wyjątkowe miejsca

Jeden z najwybitniejszych bydgoskich budowniczych, Józef Święcicki, miał ogromny wpływ na wygląd tej ulicy. Jego wizerunek zdobi zresztą mural przy skrzyżowaniu z ulicą Gdańską.

To on jest twórcą dziesiątek zachwycających budynków w całym mieście. Spod jego ręki wyszły projekty tak ikonicznych miejsc jak hotel „Pod Orłem”, okazała kamienica na placu Wolności 1 czy gmach pod adresem Gdańska 63.

Rewitalizacja ulicy Cieszkowskiego w Bydgoszczy

Spacerując tym krótkim traktem, można dostrzec efekty dbałości o historyczne dziedzictwo. W 2017 roku przeprowadzono tu potężny remont. Wymieniono nawierzchnię jezdni, zmodernizowano trakty dla pieszych i zainstalowano lampy w dawnym stylu. Wszystkie użyte surowce zostały dobrane tak, by współgrać z duchem epoki.

Obecnie to jedno z tych miejsc, gdzie warto na chwilę przystanąć i zadrzeć głowę. Ściany frontowe budynków skrywają niezliczone ozdoby, które umykają uwadze przechodniów w codziennym pędzie.

Zapraszamy do naszej fotogalerii. Zobaczcie na własne oczy, jak dziś prezentuje się ta urokliwa bydgoska ulica.