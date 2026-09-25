Ile zarabia lekarz na SOR? Szpital pokazał stawki. Wielu będzie zaskoczonych

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie poszukuje lekarzy i lekarek na Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR), do części urazowej.

Oferta skierowana jest do specjalistów lub osób w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub medycyny ratunkowej, a także do chętnych do rozpoczęcia specjalizacji z medycyny ratunkowej.

Szpital oferuje: kontrakt (300 zł/godz.) lub umowę o pracę (10 619 – 14 174 zł brutto podstawy plus dodatki), z możliwością pracy na pełny etat lub same dyżury.

W Tarnowie szukają lekarza na SOR. Takie zarobki oferuje szpital

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie to jedna z najważniejszych placówek medycznych w Małopolsce. Codziennie trafiają tu dziesiątki pacjentów wymagających natychmiastowej pomocy i specjalistycznej opieki. Dyrekcja tzw. "nowego szpitala" uruchomiła właśnie rekrutację lekarzy na część urazową SOR. Poszukiwani są zarówno doświadczeni specjaliści, jak i osoby będące dopiero w trakcie robienia specjalizacji.

To, co najbardziej przykuwa uwagę w ogłoszeniu tarnowskiego szpitala, to warunki finansowe, które znacząco przewyższają standardowe rynkowe oferty. Nie ma co ukrywać, że niewiele jest zawodów lepiej płatnych niż te związane z ochroną zdrowia. Niemniej nie chodzi wyłącznie o wysokość pensji, ale też o duże zróżnicowanie warunkowane formą zatrudnienia.

W przypadku pracy na kontrakcie medycy mogą liczyć na stawkę wynoszącą 300 zł za godzinę. Zakładając pracę przez standardowe 160 godzin w miesiącu, wynagrodzenie lekarza to aż 48 000 złotych brutto. Z kolei dla osób preferujących umowy o pracę podstawa wynosi od 10 619,00 zł do nawet 14 174,00 zł brutto, w zależności od stopnia posiadanej specjalizacji. To kilka razy mniej niż na kontrakcie, choć do tej kwoty dochodzą jeszcze dodatki za dyżury.

Kto może podjąć pracę na SOR w Tarnowie? Znamy wymagania szpitala

Osoby, które zdecydują się na dołączenie do zespołu tarnowskiego SOR-u, będą odpowiedzialne przede wszystkim za udzielanie świadczeń zdrowotnych w części urazowej oddziału. Do ich codziennych zadań należeć będzie szybka diagnostyka oraz natychmiastowe wdrażanie procedur medycznych u pacjentów znajdujących się w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego i życiowego. Dodatkowo lekarze będą zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Szpital otwiera drzwi przed osobami, które dopiero chciałyby rozpocząć specjalizację z medycyny ratunkowej w trybie rezydenckim lub pozarezydenckim. Dyrekcja zapewnia w ogłoszeniu, że oferuje pełne wsparcie szkoleniowe.

Chętni mogą przesłać dokumenty aplikacyjne na adres mailowy: [email protected]. W sprawie oferty można się również kontaktować telefonicznie: 14 631 56 05.

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