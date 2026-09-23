Kraksa dwóch osobówek po wymuszeniu pierwszeństwa. Droga całkowicie zablokowana

Groźny wypadek koło Szczucina

Do zdarzenia doszło w środę, 23 września 2026 roku. Służby otrzymały wezwanie w okolicach godziny 6:22. Na trasie wojewódzkiej oznaczonej numerem DW982, przebiegającej przez miejscowość Borki w powiecie dąbrowskim, doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Z doniesień służb wynika, że w autach przebywało łącznie trzech mężczyzn. Skutkiem incydentu były rany u dwóch podróżujących, którym bezzwłocznie zaczęto udzielać wsparcia ratunkowego na miejscu zdarzenia.

Działania służb i utrudnienia w ruchu w Borkach

Na miejscu błyskawicznie pojawiły się zastępy straży pożarnej, przejmując obowiązek udzielenia poszkodowanym podstawowej pomocy. W działaniach ratowniczych uczestniczyli druhowie z JRG KP PSP w Dąbrowie Tarnowskiej, wspomagani przez strażaków z OSP w Szczucinie oraz Słupcu.

- Poszkodowani mężczyźni zostali następnie przejęci przez dwa zespoły ratownictwa medycznego i przetransportowani do szpitala. Na czas prowadzenia działań ratowniczych oraz pracy policyjnych techników droga wojewódzka w miejscu wypadku była całkowicie nieprzejezdna - poinformował mł. bryg. Piotr Prosowicz, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Wstępne przyczyny wypadku na DW982

Do prac na miejscu wypadku przystąpili również mundurowi, których zadaniem jest drobiazgowe zbadanie okoliczności tego zajścia. Ze wstępnych wniosków wyciągniętych przez policję wynika, że winę za doprowadzenie do kraksy może ponosić kierowca, który zignorował przepisy i nie ustąpił pierwszeństwa innemu uczestnikowi ruchu.

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