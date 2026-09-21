Od poniedziałku, 21 września, od godz. 9:00, w rejonie Placu Drzewnego, zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu z powodu jego przebudowy.

Dla kierowców: Ul. Dąbrowskiego (od Lwowskiej do Klasztornej) będzie całkowicie wyłączona z ruchu, a północny pas ul. Lwowskiej (od Olejarskiej do Dąbrowskiego) zostanie zamknięty; objazd do Dąbrowskiego poprowadzi przez Starodąbrowską i Kołłątaja.

Piesi: Przejście na Lwowskiej (przy Dąbrowskiego) zostanie wyłączone, a ruch pieszych na Lwowskiej (od Dąbrowskiego do Olejarskiej) będzie możliwy tylko północną stroną.

Komunikacja publiczna i taksówki: Przystanek „Lwowska – Goslara” będzie nieczynny (linie 2, 12, 30), linia 12 zmieni trasę, a postój taksówek zostanie przeniesiony na ul. Wałową.

Jak ominąć zamknięte ulice i skrzyżowania w Tarnowie? Wyznaczono oficjalne objazdy dla kierowców

Prace budowlane wystartują dokładnie o godzinie 9:00 w poniedziałek, 21 września. Jak informuje tarnowski magistrat, roboty obejmą nie tylko sam Plac Drzewny, ale również rozbudowę dróg wokół niego. Najpoważniejszą zmianą dla zmotoryzowanych będzie całkowite wyłączenie z ruchu ulicy Dąbrowskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Lwowską do ulicy Klasztornej. Utrudnienia w ruchu w Tarnowie dadzą się we znaki każdemu, kto podróżuje w tym rejonie. Dodatkowo zablokowany zostanie północny pas ulicy Lwowskiej (od Olejarskiej do Dąbrowskiego), co uniemożliwi m.in. skręcanie w prawo z Lwowskiej w Dąbrowskiego.

Dla ułatwienia poruszania się po mieście urzędnicy wyznaczyli trasy alternatywne. Objazd dla pojazdów jadących od strony ulicy Lwowskiej do ulicy Dąbrowskiego będzie prowadził ciągiem ulic: Lwowska, Starodąbrowska oraz Kołłątaja, aż do skrzyżowania Dąbrowskiego z Kołłątaja. Warto dodać, że dojazd dla mieszkańców oraz do posesji zlokalizowanych przy ulicy Klasztornej będzie zapewniony od strony ulicy Kołłątaja. Na tym fragmencie ulicy Dąbrowskiego zostanie tymczasowo wprowadzony ruch dwukierunkowy, co wiąże się z całkowitym zakazem postoju pojazdów.

Zmiany w kursowaniu autobusów miejskich i nowe zasady dla pieszych

Drogowy paraliż dotknie również pieszych oraz pasażerów autobusów miejskich. Dotychczasowe przejście dla pieszych na ulicy Lwowskiej (przy dojeździe do Dąbrowskiego) zostanie wyłączone. Nowe, tymczasowe przejście powstanie powyżej obecnego, poza strefą prowadzonych robót budowlanych. Co ważne, piesi poruszający się ulicą Lwowską na odcinku od Dąbrowskiego do Olejarskiej będą mogli korzystać wyłącznie z chodnika po stronie północnej. Z powodu reorganizacji przestrzeni znacznie ograniczona zostanie także liczba dostępnych miejsc parkingowych w tej okolicy.

Zmiany nie ominęły komunikacji publicznej. Przystanek „Lwowska – Goslara”, z którego korzystają pasażerowie linii autobusowych nr 2, 12 oraz 30, zostanie tymczasowo wyłączony z użytku. Autobusy linii 2 i 30 będą zatrzymywać się na przystanku zastępczym „Starodąbrowska – Lwowska”. Z kolei linia nr 12 pojedzie zmienioną trasą – od ulicy Lwowskiej skręci na rondzie w lewo w ulicę Mostową, omijając Lwowską i kierując się do przystanku „Konarskiego – Sąd”. Postój taksówek zostanie przeniesiony na ulicę Wałową, tuż przed skrzyżowanie z ulicą Szeroką. Taksówki będą mogły dojeżdżać tam od strony ulicy Brodzińskiego.

9

Sonda Czy Tarnów jest dobrym miejscem do życia? tak nie nie mam zdania