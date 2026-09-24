Dramat pod Tarnowem. Eksplozja zniszczyła dom, w akcji śmigłowiec LPR

Tomasz Piszczek
2026-09-24 15:04

W czwartkowy poranek w miejscowości Poręba Radlna pod Tarnowem doszło do potężnego wybuchu i pożaru w budynku mieszkalnym. Poważnych obrażeń doznała około 50-letnia kobieta, którą błyskawicznie zabrał do szpitala śmigłowiec ratunkowy.

  • Ogromna detonacja zniszczyła budynek mieszkalny w Porębie Radlnej, co natychmiast wywołało pożar i zmusiło służby do podjęcia błyskawicznej interwencji.
  • Poważnych obrażeń w wyniku tego nieszczęśliwego wypadku doznała 50-letnia mieszkanka posesji, którą medycy przetransportowali śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do placówki medycznej.
  • Pracujący na miejscu funkcjonariusze ustalają dokładne okoliczności tragedii, a także radzą kierowcom wybierać alternatywne trasy przejazdu z powodu zablokowanych ulic.

Potężny wybuch w Porębie Radlnej i natychmiastowa reakcja służb

Informacja o eksplozji dotarła do stanowiska kierowania w czwartek, 24 września 2026 roku, tuż po godzinie 7 rano. Jak przekazał oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie młodszy kapitan Dominik Ryba, na miejsce natychmiast zadysponowano potężne siły ratunkowe, aby jak najszybciej opanować niebezpieczną sytuację.

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- W akcji gaśniczej i ratowniczej bierze udział około 40 strażaków. Wezwano również specjalistyczną grupę ratownictwa technicznego, której zadaniem jest zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz ocena i stabilizacja uszkodzonej w wyniku wybuchu konstrukcji budynku. Działaniami na miejscu kieruje komendant miejski PSP w Tarnowie - relacjonuje mł. kpt. Dominik Ryba.

Paraliż drogowy na trasie z Tarnowa do Tuchowa

Skomplikowane działania ratunkowe całkowicie sparaliżowały ruch na drodze wojewódzkiej numer 977 w okolicach miejscowości Poręba Radlna. Dokładne przyczyny tej niebezpiecznej eksplozji są teraz wnikliwie badane przez doświadczonych funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, którzy pracują na zabezpieczonym pogorzelisku.

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