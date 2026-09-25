Tarnów szykuje się na noc eksperymentów. Szkoła Szczepanika otwiera swoje pracownie

Co czeka na uczestników Małopolskiej Nocy Naukowców? Szkoła Szczepanika w Tarnowie przygotowała bogaty program

Wydarzenie o nazwie Małopolska Noc Naukowców to stały punkt w kalendarzu imprez promujących wiedzę w nietypowy sposób. Najbliższa edycja zaplanowana jest na 25 września. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie to jedna z placówek, która od dawna aktywnie uczestniczy w tym przedsięwzięciu.

Dyrektor tej tarnowskiej szkoły, Sławomir Sus, zwraca uwagę na to, że inicjatywa każdego roku cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców.

- Festiwal nauki, jak ja to nazywam, w godzinach 17.00–20.00 zawsze cieszy się bardzo wysokim zainteresowaniem. Piątek, godziny popołudniowo-wieczorne, to bardzo fajna formuła. Młodzi mieszkańcy, ludzie w średnim wieku i seniorzy mogą po pracy przyjść tutaj z dziećmi czy wnukami i skorzystać z przygotowanych punktów programu - podkreśla.

Tegoroczny harmonogram atrakcji stworzono z myślą o różnorodnych zainteresowaniach gości. Część zajęć skupi się na twardej nauce, inne będą stanowić połączenie zabawy z edukacją, a kolejne dotkną istotnych, współczesnych wyzwań społecznych.

W programie znalazło się miejsce na zagadnienia ekologiczne. Uczestnicy odwiedzający pracownię reklamy nauczą się rozszyfrowywać ekoznaki umieszczane na opakowaniach produktów. Dzięki temu zyskają wiedzę przydatną podczas codziennych zakupów. Pracownia biologiczna przygotowała z kolei zajęcia pod tytułem „Zrozum naturę, pokonaj raka”, które poruszą kwestię profilaktyki chorób nowotworowych. Ponadto zaplanowano prezentację portretów tworzonych przy użyciu kosmetyków fluorescencyjnych oraz przybliżenie sylwetki i osiągnięć patrona szkoły, Jana Szczepanika.

Naukowe zmagania w Tarnowie wystartują o godzinie 17:00 i potrwają przez kolejne trzy godziny.

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