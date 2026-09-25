Netflix kręci w Tarnowie! Tak wygląda scenografia "Nocy i dni"

Michał Reszczyński
2026-09-25 11:36

Uliczki w centrum Tarnowa przypominają teraz plan wielkiego widowiska historycznego. Ruszyły nagrania do nowej odsłony "Nocy i dni", w której Gród Leliwitów odgrywa rolę serialowego Kalińca. Prace filmowców zaplanowano do 6 października.

Tarnów zagra Kaliniec z "Nocy i dni". Ekipa Netflixa na ulicach

Stare Miasto w Tarnowie zmieniło się nie do poznania, ponieważ filmowcy weszli na plan z wyczekiwaną produkcją. Prace przygotowawcze trwały blisko trzy tygodnie, a na kolejnych uliczkach sukcesywnie wyrastały nowe elementy scenografii. Ekipa zdjęciowa rozstawiła się głównie przy ulicy Żydowskiej i Piekarskiej, ale zajęła też plac Kazimierza i rejon Wielkich Schodów.

Najnowszy projekt giganta streamingowego przeniesie widzów do fikcyjnego Kalińca z powieści Marii Dąbrowskiej, a tło dla tych wydarzeń zapewni tarnowska starówka. Z powodu prac na planie trzeba było zamknąć wjazd na ulicę Katedralną, co wiąże się z drobnymi przeszkodami dla zmotoryzowanych i pieszych. Zmiana wyglądu ulic błyskawicznie przyciągnęła wzrok lokalnej społeczności. Mieszkańcy są zachwyceni historycznymi dekoracjami, a niektórzy wręcz sugerują, by część tych ozdób zostawić w centrum na stałe.

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- To dla mnie super wydarzenie, które na pewno pozostanie w pamięci. Warto porobić zdjęcia, żeby móc w przyszłości pokazać wnukom, co fajnego się działo w Tarnowie. Jestem pod wrażeniem.

- Jest fajnie. Mają ładne kostiumy i bryczki. Są też witryny z cyrylicą. Przypomina to XIX-wieczne czasy.

- Sama nie znałam tego serialu, ale jak tak patrzę, to jest super. Teraz może obejrzę starszą wersję i nową na Netflixie jak wyjdzie.

- Fajna inicjatywa, żeby zareklamować miasto. Mamy piękną architekturę, także zapraszam wszystkich chętnych do tworzenia filmów w Tarnowie.

Powiedzieli Tarnowianie reporterowi Radia Eska.

Zarys fabularny nowej ekranizacji będzie krążył wokół burzliwych losów małżeństwa Niechciców, a na ekranie zobaczymy rozwój ich trudnej relacji. Za sterami serialowej adaptacji zasiadła reżyserka Kamila Tarabura.

Para aktorów w strojach z epoki na planie serialu Nocy i dni w Tarnowie. O nowej ekranizacji przeczytasz na SE.
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