Premiera GTA 6 bije rekordy popularności na całym świecie

Grand Theft Auto VI, w skrócie GTA 6, to bezsprzecznie jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji w dziejach elektronicznej rozrywki. Dzieło studia Rockstar Games ponownie przenosi użytkowników do słonecznego stanu Leonida, który stanowi odpowiednik Florydy, a jego centralnym punktem jest słynne Vice City. Po raz pierwszy w historii całej serii główną postacią w grze została kobieta o imieniu Lucia, która przemierza przestępczy świat w towarzystwie swojego partnera, Jasona.

Twórcy zapowiadali, że tytuł zdefiniuje na nowo standardy branży w zakresie ogromu otwartego świata, fotorealistycznej grafiki oraz zachowań postaci niezależnych. Choć początkowo debiut planowano na jesień 2025 roku, studio przesunęło premierę na 2026 rok w celu dopracowania najmniejszych szczegółów. Ostatecznie gra trafiła na rynek na konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S, budząc gigantyczne zainteresowanie graczy.

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Małgorzata Tomaszewska ostro o GTA 6. Prezenterka wywołała dyskusję

Należąca do grona najpopularniejszych polskich prezenterek Małgorzata Tomaszewska regularnie publikuje w sieci przemyślenia na nurtujące ją tematy. Tym razem postanowiła zabrać głos w sprawie głośnej premiery GTA 6. Dziennikarka podzieliła się swoimi wątpliwościami, ponieważ ogromnie zaskoczyło ją entuzjastyczne podejście ludzi do tego tytułu, czemu dała wyraz we wpisie.

„Świat zwariował na punkcie GTA VI. Zwiastun miał ponad 475 mln wyświetleń w dobę. Studenci Politechniki Wrocławskiej w dwa dni zebrali ponad 1500 podpisów pod petycją o wolne w dniu premiery.No i fajnie, ale w tej grze wcielasz się w przestępcę, kradniesz auta, napadasz na stacje benzynowe i strzelasz do policjantów” - napisała Tomaszewska.

Prezenterka zwróciła tym samym uwagę na to, że cały świat oszalał na punkcie produkcji promującej przemoc.

„Poprawcie mnie jeśli się mylę, ale z tego co czytam w poprzedniej części GTA V masz do dyspozycji pistolety, karabiny i materiały wybuchowe. W jednej z misji bierzesz udział w torturowaniu człowieka. A kiedy po prostu jeździsz po mieście, możesz pobić, zastrzelić albo przejechać przypadkowego przechodnia. Mamy tyle prawdziwego okrucieństwa, że kiedy myślę o tym, co chciałabym zrobić dla przyjemności po całym dniu, wcielenie się w kogoś, kto napada, strzela i krzywdzi przypadkowych ludzi, jakoś nie przychodzi mi do głowy. A to, że w grę grają młodzi ludzie martwi mnie najbardziej. I im większy widzę wokół tego entuzjazm, tym bardziej mnie zastanawia, na co właściwie ludzie czekali przez te 13 lat. Może z perspektywy kogoś, kto gra, wygląda to zupełnie inaczej” - napisała Tomaszewska.

Wpis wywołał żywą dyskusję, w której część internautów zgodziła się z autorką, ale wielu zwróciło uwagę na istotny szczegół. Komentujący przypomnieli, że produkcja jest przeznaczona dla dorosłych, a nie dla dzieci, więc to na rodzicach spoczywa obowiązek blokowania najmłodszym dostępu do nieodpowiednich treści. Inni z kolei zauważyli, że już jako małe dzieci bawili się w policjantów i złodziei, dlatego takie „epatowanie” tematem przemocy uznali za nietrafione, co podsumowała jedna z komentujących osób.

„Ja bym się tu nie doszukiwała motywu przemocowego. Chłopcy od wieków bawią się w policjantów i złych przestępców i w mojej opinii to po prostu chęć czerpania po raz kolejny z tego fanu, nostalgiczny powrót do dzieciństwa. A u dzieci motywem jest pewnie to jak wielki hałas zrobiły media wokół tej gry. Tyle”