Kwaśniewska ujawniła swój przepis na szczęście. Nie chodzi o pieniądze ani sukces

Jolanta Kwaśniewska od lat cieszy się ogromną sympatią i uznaniem. Polacy doceniają ją nie tylko za działalność społeczną, ale również za klasę, otwartość i sposób, w jaki opowiada o codziennym życiu. Tym razem była prezydentowa postanowiła podzielić się swoimi doświadczeniami w nieco innej formie. Razem z Jakubem B. Bączkiem napisała książkę "Twoja (Anty)Bucket Lista. 111 sposobów na powrót do siebie". Publikacja ma zachęcać do zatrzymania się w codziennym pędzie i zastanowienia nad tym, co tak naprawdę daje nam radość.

W dzisiejszych czasach wiele osób nieustannie stawia sobie kolejne wymagania. Chcemy osiągać sukcesy, realizować ambitne plany, podróżować i spełniać marzenia, które często podpowiadają nam media społecznościowe. Zdaniem Jolanty Kwaśniewskiej taka pogoń może jednak prowadzić donikąd. W swojej nowej publikacji przekonuje, że prawdziwe szczęście nie musi wiązać się z wielkimi osiągnięciami. Czasami wystarczy docenić niewielkie rzeczy, które przynoszą nam satysfakcję każdego dnia.

To jest mądra książka o życiu. Mówimy w niej o tym, żeby nie wyznaczać sobie niebotycznych celów, że wygramy w totolotka czy zdobędziemy Mount Everest - rzeczy raczej niemożliwych do spełnienia, ale stawiać na malutkie, wartościowe rzeczy, które warto robić każdego dnia - wyjaśniła Kwaśniewska w rozmowie z agencją Newseria.

Była pierwsza dama przestrzega przed ludźmi. "Wampiry energetyczne"

Była pierwsza dama nie ogranicza się jednak do teorii. Sama stara się znajdować czas na aktywności, które sprawiają jej przyjemność. Jednym z takich zajęć jest malowanie. Jak się okazuje, Kwaśniewska chętnie sięga po pędzel i odkrywa w sobie kolejne pokłady kreatywności. Nie wyklucza też podejmowania następnych artystycznych wyzwań.

W poradniku znalazły się również wskazówki dotyczące relacji z innymi ludźmi. Kwaśniewska nie ukrywa, że nie warto za wszelką cenę utrzymywać znajomości, które odbierają nam energię i sprawiają, że czujemy się gorzej. Jej zdaniem trzeba nauczyć się stawiać granice i wybierać ludzi, przy których możemy być sobą.

Jestem przeciwniczką bylejakości w życiu codziennym, w związkach. Jestem za tym, żeby odcinać wszystkie relacje, które nam przeszkadzają w normalnym funkcjonowaniu, odchodzić od wampirów energetycznych - podkreśliła.