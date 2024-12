Od jakiegoś czasu o Aleksandrze Kwaśniewskiej nie jest zbyt głośno. W mediach więcej informacji można znaleźć o jej mężu - Kubie Badachu. Artysta zaliczył niedawno jurorski debiut w programie "The Voice od Poland". Z kolei Ola spełnia się jako pisarka, a także influencerka. Gwiazda poinformowała wiernych obserwatorów o tym, że ma do napisania kilka piosenek dla swojego ukochanego, jednak musi mierzyć się z presją czasu.

Z kategorii "fenomenalne zarządzanie czasem": muszę do końca miesiąca napisać pięć do sześciu tekstów dla Kuby (tak, ten miesiąc to grudzień), no i jestem w lekkiej panice - powiedziała w mediach społecznościowych.