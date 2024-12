Tuż po finale "The Voice of Poland" wydało się, jaki naprawdę jest Kuba Badach! Wiemy, co wyprawiał za kulisami

Kuba Badach w "The Voice of Poland". Mąż Oli Kwaśniewskiej okazał się barwną postacią

Kuba Badach przez lata znany był przede wszystkim jako mąż Oli Kwaśniewskiej. Co prawda nagrywał piosenki, regularnie koncertował i miał swoje miejsce w show-biznesie, ale jednak to córka byłego prezydenta RP w tym związku była osobą bardziej znaną. Sporo zmieniło się, gdy Kuba Badach został trenerem w "The Voice of Poland". Wiele osób zobaczyło, że mąż Oli Kwaśniewskiej to nie tylko fachowiec, lecz także barwna postać, z którą nie ma nudy. Spore emocje wywoływały niesnaski pomiędzy Kubą Badachem a Michałem Szpakiem. Napięcie widoczne było przez całą edycję. W przedostatnim odcinku Szpak chyba trochę przegiął, traktując starszego kolegę jak jakiegoś przedszkolaka. Zdarzyło się też, że Kuba Badach spotkał się z nieeleganckim zachowaniem ze strony startujących w show zawodników. Generalnie jednak muzyk może być zadowolony z udziału w "The Voice of Poland". Zyskał bowiem sporą rzeszę fanów. Stał się już poważnym celebrytą. Nic dziwnego zatem, że ludzie są ciekawi, jak mąż Oli Kwaśniewskiej zachowuje się za kulisami.

W galerii pod artykułem prezentujemy zdjęcia Oli Kwaśniewskiej i Kuby Badacha

Zwyciężczyni "The Voice of Poland" Ania Iwanek o tym, co Kuba Badach wyprawiał za kulisami

Na ekranie Kuba Badach wzbudza wielką sympatię. A poza ekranem... chyba jeszcze większą! Już po finale "The Voice of Poland" zwyciężczyni programu Ania Iwanek szczerze wygadała do kamery, co trener wyprawiał za kulisami. Nie miała interesu, by się podlizywać, bo przecież jubileuszowa edycja show TVP dobiegła końca.

Kuba jest najlepszym trenerem na świecie (...) Praca i obcowanie z nim to sama przyjemność

- wyznała Ania Iwanek, która zwróciła też uwagę na ogromną wiedzę, którą jej Kuba Badach przekazywał. Zwyciężczyni "The Voice od Poland" nazwala go "człowiekiem anegdotą".

Bardzo dużo anegdot opowiada i to jest super, bo kiedy my wchodziliśmy tam, zestresowani i przejęci, przychodził Kuba, opowiadał kilka historii i wszyscy byli luźni

- zdradziła. Ania Iwanek zauważyła także, że mąż Oli Kwaśniewskiej ma bardzo ważną umiejętność.

Umie czytać to, jak ludzie się czują i wie, co powiedzieć, aby było im lepiej

- wskazała zwyciężczyni muzycznego programu TVP.

Nie przegap: Oto, kto wygrał wielki finał "The Voice of Poland". Będziecie zaskoczeni

Sonda Kto powinien wygrać 15. edycję "The Voice of Poland"? Iza Płóciennik Mikołaj Przybylski Ania Iwanek Kacper Andrzejewski