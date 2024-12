Jolanta Kwaśniewska w "Tańcu z Gwiazdami"? Zięć zdradził prawdę o byłej pierwszej damie. "Tańczy fenomenalnie"

Jolanta Kwaśniewska wystąpi w programie "Taniec z Gwiazdami"? Kuba Badach zdradza, jak tańczy jego teściowa

Jolanta Kwaśniewska - według doniesień portalu Plotek.pl - znalazła się w orbicie zainteresowań Polsatu. Podobno ekipa programu "Taniec z Gwiazdami" chce ją ściągnąć do kolejnej edycji show. I to w roli zawodniczki, a nie kogoś typu gość honorowy. - Produkcja bardzo chce, aby na parkiecie pojawiła się Jolanta Kwaśniewska. To mógłby być pewny sukces oglądalności. Dodatkowo, na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" ma pojawić się Ewa Minge! Stacja chce postawić na znane i lubiane osobistości - zdradził informator Plotka. Czy to marzenie z kategorii tych niemożliwych do realizacji? Niekoniecznie, bo - jak ujawnił Kuba Badach - była pierwsza dama "tańczy fenomenalnie", choć jej zięć zastrzega, że o udział w show Polsatu trzeba spytać bezpośrednią zainteresowaną.

Wiem, jak moja szanowna, najdroższa teściowa tańczy i ona tańczy fenomenalnie, ona jest królową parkietu, po prostu ona jest nie do zatrzymania, jak tylko się zaczyna dobra muzyka, no to po prostu jest dobrze. I ona umie w disco

- zachwycał się zięć Jolanty Kwaśniewskiej w wywiadzie dla serwisu Jastrząb Post.

Na pytanie, czy wyobrażam ją sobie na parkiecie, odpowiadam, że ja nie muszę sobie wyobrażać, ja ją widziałem na parkiecie. Moja teściowa tańczy przepięknie i fenomenalnie. Ma świetne poczucie rytmu, zreszta moja żona tez ma świetne poczucie rytmu

- dodał Kuba Badach.

"Taniec z Gwiazdami" wiosenna edycja. Potwierdzono już udział Blanki Stajkov

Przypomnijmy, że Ola Kwaśniewska przetarła już taneczne szlaki w rodzinie. W trzeciej edycji "Tańca z Gwiazdami" (emitowanej jeszcze na antenie TVN) prezydentówna uplasowała się na drugim miejscu. Tanecznym partnerem i trenerem Oli był wówczas Rafał Maserak, który obecnie jest jurorem w "TzG". Czy niebawem przyjdzie mu ocenianie mamy dawnej podopiecznej? Na razie wiadomo, że na wiosnę w programie "Taniec z Gwiazdami" wystąpi znana z udziału w Eurowizji 2023 Blanka Stajkov. Zostało to już oficjalnie potwierdzone przez Polsat. Z naszych informacji z kolei wynika, że na parkiecie pojawi się także Magdalena Narożna, jedna z największych polskich gwiazd muzyki disco polo. Zapowiada się niezwykła edycja!

