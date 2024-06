Kwaśniewska dusiła to w sobie. Po latach wyznała prawdę o "Tańcu z gwiazdami". Niewiarygodne!

Premier Tusk żegna Sutherlanda. "The best of all Donalds"

Aleksandra Kwaśniewska brała udział w 3. edycji "Tańca z gwiazdami" w 2006 roku. Jej partnerem na parkiecie został wielki gwiazdor programu, tancerz Rafał Maserak. Prezydentówna doskonale radziła sobie na parkiecie i doszła z Maserakiem aż do finału! Niestety, parze nie udało się wygrać, a pierwsze miejsce zajęli wówczas Rafał Mroczek i tancerka Aneta Piotrowska. Od tamtej pory Kwaśniewska na dobre weszła w świat show-biznesu. Czasem wspominała przygodę, jaką przeżyła tańcząc w programie. W jednym z wywiadów opowiadała: - Gdyby nie "Taniec z gwiazdami" pewnie nie wpadłabym też na to, żeby pracować w mediach, bo w mojej rodzinie nikt nie uprawiał wolnego zawodu. A po programie dostałam sporo propozycji i z niektórych zdecydowałam się skorzystać. Nie mogę więc powiedzieć, że żałuję udziału w programie, bo nie wiem, co by było gdyby - oceniła po latach w rozmowie z Plejadą.

Co myśli o "Tańcu z gwiazdami" teraz? Niedawno Aleksandra Kwaśniewska została poproszona o to, by wrócić wspomnieniami do tamtych chwil. W rozmowie z Party.pl powiedziała: - To było 18 lat temu(...) Wspominam to z dużym sentymentem. Pamiętam, że było ciężko bardzo, wymagające doświadczenie(...) duże wyzwanie(...) Mieliśmy gigantyczną oglądalność, a ja byłam ścieżynka i nie byłam przygotowana na falę popularności wszelakiej, bo to się wiąże i z pozytywami i nie tylko. Ja to pamiętam jako wielkie wyzwanie, której jednakże sprawiło, że dużo rzeczy w moim życiu się poukładało w sposób, którego bym nie przewidziała. Koniec końców jestem za to bardzo wdzięczna.

