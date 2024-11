Absolutna sensacja! Jolanta Kwaśniewska w "Tańcu z Gwiazdami"?! "Produkcja bardzo chce". Padło też drugie wielkie nazwisko

Jolanta Kwaśniewska pójdzie drogą córki? Ola Kwaśniewska w "Tańcu z Gwiazdami" zajęła drugie miejsce

To byłaby absolutna sensacja! Co prawda w programie "Taniec z gwiazdami" występowały już gwiazdy z najwyższej półki, m.in. Katarzyna Figura, Edyta Górniak, Agnieszka Radwańska czy ostatnio Majka Jeżowska, ale osoby ze świata polityki o takim kalibrze jeszcze nie było! Według informacji, do których dotarł portal Party.pl , Polsat zagiął parol na samą Jolantę Kwaśniewską, żonę najpopularniejszego prezydenta w III RP. Przypomnijmy, że Aleksander Kwaśniewski przez dziesięć lat był głową państwa (w latach 1995-2005). Jego małżonka do dziś powszechnie uznawana jest za najlepszą polską pierwszą damę. Gdyby Jolanta Kwaśniewska faktycznie pojawiła się w kolejnej edycji programu "Taniec z Gwiazdami", poszłaby drogą... swojej córki. Ola Kwaśniewska na parkiecie show szalała w trzeciej edycji (wówczas jeszcze program emitowany był w TVN). Prezydentówna tańczyła w parze z Rafałem Maserakiem, który obecnie w "Tańcu z Gwiazdami" jest jurorem. Aleksandra Kwaśniewska w programie wypadłą fantastycznie, plasując się ostatecznie na drugim miejscu.

Jolanta Kwaśniewska w programie "Taniec z Gwiazdami"?! "To mógłby być pewny sukces oglądalności"

Czy faktycznie możliwe jest to, że Jolanta Kwaśniewska wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"? Czy raczej jest to scenariusz rodem ze science fiction? Zdaniem informatora Party.pl, produkcja show bardzo chce ściągnąć byłą pierwszą damę. To jednak nie wszystko. Na tajnej liście ma być także drugie wielkie nazwisko! Tym razem ze świata mody.

Produkcja bardzo chce, aby na parkiecie pojawiła się Jolanta Kwaśniewska. To mógłby być pewny sukces oglądalności. Dodatkowo, na parkiecie Tańca z Gwiazdami ma pojawić się Ewa Minge! Stacja chce postawić na znane i lubiane osobistości

- powiedział informator portalu. Z naszych źródeł wynika z kolei, że w "Tańcu z Gwiazdami" zobaczymy Magdalenę Narożną. Kto jeszcze pojawi się na parkiecie? Pomysłów jest co niemiara. Rafał Maserak na przykład chciałby zobaczyć w kolejnej edycji Kamila Glika. Oficjalnie natomiast Polsat ogłosił, że w następnej edycji programu "Taniec z Gwiazdami" wystąpi Blanka, uczestniczka konkursu Eurowizja 2023.

To będzie to dla mnie ogromne wyzwanie, ponieważ tańca towarzyskiego jeszcze nie dotknęłam, nie spróbowałam, więc zupełna nowość

- mówiła nam piosenkarka.

