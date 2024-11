Kwaśniewska zdradza sekret udanego związku! "Oluś zostawia mi ostatnią truskawkę"

- To, że w tych czasach takie związki to rzadkość - mnie martwi. Ja myślę, że my jesteśmy z tego pokolenia, kiedy jeśli cokolwiek się psuło, to się naprawiało. W związku z tym to, co jest bardzo istotne, to jest to, że w związkach powinno się rozmawiać. Jeśli coś jest nie tak, to nie obrażamy się, nie wychodzimy, nie ma cichych dni, tylko dyskutujemy. Jeśli coś nam się nie podoba w zachowaniu naszego partnera, to jest dla mnie najbardziej naturalne