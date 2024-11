Ola Kwaśniewska potwierdziła! A więc Kuba Badach nie żartował. "Wiem, że to nie zawsze jasne"

Kuba Badach w "The Voice of Poland" TVP. Bywa źle traktowany

Ola Kwaśniewska wspiera męża nie tylko w życiu prywatnym. Małżonkowie współpracują ze sobą także zawodowo. Nie każdy wie, że córka Aleksandra Kwaśniewskiego pisze teksty do niektórych piosenek Kuby Badacha. - Na płycie "Oldschool" po raz pierwszy pracowałem z Olą, moją żoną. Nawiązaliśmy współpracę twórczą. Ola właściwie wtedy uratowała mi sytuację, ponieważ brakowało mi kilku tekstów na ten album. I Ola mówi: "słuchaj, może ja spróbuję coś napisać". Napisała tekst do "Wall of Kindness". Jak położyła mi ten tekst na biurku, to po prostu popłakałem się, jak to przeczytałem. To jest piękna historia. Taki list ojca do nowonarodzonego dziecka - wspominał wokalista w rozmowie z Radiem dla Ciebie. Maż Oli Kwaśniewskiej świetnie się sprawdza nie tylko na scenie i w studiu nagraniowym, lecz także jako trener w "The Voice od Poland". Niestety jednak zdarza się, że Kuba Badach bywa źle traktowany przez innego trenera - Michała Szpaka. Ostatnio ten drugi potraktował męża Oli Kwaśniewskiej jak przedszkolaka w PRL. - Powinien być taki slogan: "Ryby i Kuba głosu nie mają" - wypalił nieelegancko na wizji, odnosząc się do wypowiedzi Kuby Badacha.

Ola Kwaśniewska potwierdziła! Kuba Badach nie żartował

Na domiar złego wokalista miewa nieprzyjemne sytuacje z zawodnikami startującymi w show TVP. Raz został potraktowany jak jakiś kajtek przez jednego młodziana, a innym razem jego wypowiedź przerwała 20-latka. Na dodatek potem zaczęła się śmiać. Z większością uczestników "The Voice od Poland" Kuba Badach ma jednak dobre relacje. Szczególną komitywę złapał z Maciejem Rumińskim. Jego fanką została... Aleksandra Kwaśniewska. Mężczyzna odpadł już z show TVP, a na zakończenie zachwalał pracę z Kubą Badachem, którego nazywa "panem Kubą". Córka byłego prezydenta zadkelarowała, że jeśli Rumiński wyda płytę, to ją kupi. Przy okazji wydało się to, że Kuba Badach przekazał podopiecznemu z "The Voice od Poland" swój numer telefonu. Ola Kwaśniewska potwierdziła, że jej małżonek "nie żartował".

A jeśli tylko będziesz potrzebował wsparcia w tym procesie, to masz numer Pana Kuby (chyba też tak zacznę do niego mówić) i nie zawahaj się go użyć. Wiem, że to nie zawsze jasne, ale on nie żartował

- podkreśliła córka Aleksandra Kwaśniewskiego.

