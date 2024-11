Pan Janek zdradził, jaki Kuba Badach jest za kulisami! Ola Kwaśniewska mocno się zdziwi

Kuba Badach za kulisami "The Voice od Poland" TVP. Tak zachowuje się mąż Oli Kwaśniewskiej

Kuba Badach przez lata żył raczej w cieniu swojej żony. Mimo że wokalista wypracował sobie niezłą pozycję na rynku muzycznym, to jednak to Aleksandra Kwaśniewska była w tym związku osoba bardziej znaną. Po tym, gdy jej małżonek dołączył do ekipy "The Voice of Poland", mamy wrażenie, że to on stał się - przynajmniej na chwilę - popularniejszy od żony. Kuba Badach w show TVP czuje się znakomicie, choć nie uniknął mniej przyjemnych sytuacji. Zdarzyło się, że mąż Oli Kwaśniewskiej został potraktowany jak jakiś kajtek przez jednego z uczestników "The Voice od Poland". Innym razem młoda dziewczyna w nieelegancki sposób przerwała wypowiedź Kuby Badacha, a potem wybuchnęła śmiechem. Teraz Jan Dąbrowski, popularny Youtuber, który pracował mężem Oli Kwaśniewskiej przy show TVP, wyjawił, jak muzyk zachowuje się za kulisami. Z tej strony prawie nikt go nie zna.

Pan Janek o mężu Oli Kwaśniewskiej: Kuba Badach porównany do samochodu

Pan Janek miał okazje całkiem nieźle poznać Kubę Badacha. To, jak Dąbrowski mówi o trenerze z "The Voice od Poland", brzmi oryginalnie. Szczególnie porównanie do... samochodu.

Jestem pod wrażeniem Pana Kuby Badacha, bo dla mnie jest tak genialną osobą i fenomenalnym artystą, że specjalnie dodam to "pan", mimo że pozwolił mi do siebie mówić na ty. Za kulisami jest szarmancki, tak ekskluzywny. Dla mnie to jest człowiek Lamborghini, gdybym miał go porównać do jakiejś marki samochodu. Ja taki bardziej Multipla, on Lamborghini. Naprawdę szacunek dla niego

powiedział Jan Dąbrowski w rozmowie z Pomponikiem. Coś czujemy, że Ola Kwaśniewska mocno się zdziwi, gdy to przeczyta. Na pewno zrobi jej się przyjemnie. W końcu zawsze miło posłuchać komplementów na temat najbliższej osoby.

