Zwróciła się do fanów

Jolanta Kwaśniewska była Pierwszą Damą w latach 1995–2005, u boku prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. To właśnie wtedy zaskarbiła sobie sympatię społeczeństwa, wyróżniając się nie tylko elegancją i nienagannym stylem, ale przede wszystkim empatią i aktywnością społeczną. Do dziś postrzegana jest jako wzór do naśladowania – nie tylko przez kobiety, ale przez całe pokolenia Polaków.

Jolanta Kwaśniewska skończyła 70 lat. Agata Młynarska składa jej życzenia. Uroczo?

Z okazji 70. urodzin wiele osób postanowiło publicznie okazać Jolancie Kwaśniewskiej wdzięczność i uznanie. Jedną z nich była Agata Młynarska, która od lat pozostaje blisko związana z byłą Pierwszą Damą. W swoim wpisie w mediach społecznościowych dziennikarka podkreśliła, że Jolanta Kwaśniewska to kobieta wyjątkowa – serdeczna, wrażliwa i z niezwykłą umiejętnością jednoczenia ludzi.

Dziś są urodziny Jolanty Kwaśniewskiej. Pierwszej takiej Pierwszej Damy! Serdeczność, otwartość, wrażliwość, uśmiech, klasa, dobroć i umiejętność łączenia ludzi są jej znakiem firmowym. Za to Polki ją pokochały i doceniły. Dziś życzę Jolancie Kwaśniewskiej, żeby była z nami jak najdłużej, bo bardzo jest nam potrzebna! Jolu kochana niech Ci będzie zdrowo i szczęśliwie. Niech jak najwięcej ludzi doświadcza Twojej siły sprawczej i serdeczności. Dziękuję Ci za czułość, uważność, zaufanie. Niesamowite projekty, które wspólnie realizowałyśmy i mam nadzieje, że jeszcze będziemy realizować. Jesteś naszym skarbem narodowym. Doświadczaj dobra i miłości. A nade wszystko zdrowia i spokoju! - napisała w sieci Młynarska.

Oczywiście nie obyło się bez komentarzy wiernych fanów Kwaśniewskiej. Większość również przyłączyła się do życzeń - "Wszystkiego najlepszego dla Pani Jolanty za to, że jest dobrym człowiekiem". Inni z kolei pisali - "Najwspanialsza i niezastąpiona Pani Prezydentowa".

