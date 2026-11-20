Tilda Swinton przyjedzie do Warszawy!

Współczesna kinematografia zawdzięcza Tildzie Swinton jedne z najbardziej wszechstronnych i wyrazistych kreacji. Aktorka została uhonorowana Oscarem za rolę drugoplanową w produkcji „Michael Clayton”, a w jej dorobku znajduje się także wiele innych cenionych wyróżnień. Artystka wyróżnia się oryginalną urodą, odważnym doborem scenariuszy oraz talentem do grania skrajnie odmiennych bohaterów.

Swoją przygodę z dużym ekranem zaczęła w 1985 roku, występując w produkcjach niezależnych. Przełomem, który zapewnił jej rozgłos na świecie i przychylność recenzentów, okazał się występ w pierwszoplanowej roli w dziele „Orlando” z 1992 roku. Za reżyserię tej adaptacji książki Virginii Woolf pod tym samym tytułem odpowiadała Sally Potter. Swinton zagrała tam obdarzonego wieczną młodością arystokratę, który na przestrzeni wieków poszukuje własnej tożsamości, zmienia płeć i stara się odnaleźć w rozmaitych realiach społecznych.

Zobacz również: Od Tamary Arciuch po Agnieszkę Perepeczko. Gwiazdy błyszczały na premierze

Kino Tęcza wraca na mapę Warszawy

Właśnie ten tytuł zainauguruje działalność legendarnego Kina Tęcza, które wznawia funkcjonowanie po trzydziestu latach przerwy. Oficjalny start zaplanowano na sobotę, 28 listopada, z udziałem samej Tildy Swinton. Aktorka będzie główną gwiazdą tego wieczoru i pojawi się na specjalnym pokazie produkcji „Orlando”.

Jak przekazano w mediach społecznościowych placówki: „To jeden z najważniejszych punktów trzydniowego programu otwarcia Kina Tęcza, które po latach przerwy wraca na filmową mapę Warszawy dzięki kompleksowej modernizacji zrealizowanej jako inwestycja m.st. Warszawy”.

Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych ubiegłego stulecia gmach ten pełnił zupełnie inną rolę, będąc osiedlową kotłownią należącą do Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Dopiero po upływie kilku lat fragment budynku zaadaptowano na cele kulturalne, co zapoczątkowało jego obecność na kulturalnej mapie stolicy.

Początkowo w tym miejscu działał zarządzany przez Irenę Solską Teatr im. Stefana Żeromskiego, który z czasem przekształcono w salę kinową. Po zakończeniu II wojny światowej obiekt funkcjonował jako Kino Tęcza aż do lat dziewięćdziesiątych. Z kolei w 2020 roku zainicjowano prace remontowe, których celem było przywrócenie tego miejsca widzom.

Zobacz również: Fani mylą aktora z serialowym Wezółem. Wysocki mówi wprost

17

QUIZ. Oscary i ich zdobywcy. Kto otrzymał statuetkę? Jaki film dostał Oscara? Pytanie 1 z 16 Który z poniższych filmów otrzymał najwięcej - 11- Oscarów w historii Ben-Hur Władca Pierścieni: Powrót króla Titanic Wszystkie odpowiedzi są poprawne Następne pytanie