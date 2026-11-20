Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach od lat są szczęśliwym małżeństwem. Para pobrała się w 2012 roku, a ich ślub był wydarzeniem towarzyskim. Małżonkowie poznali się przez przypadek. Wszystko zaczęło się w 2009 r w Radiu Zet, gdy Ola Kwaśniewska nagrywała audycję, a Badach przyszedł promować swój najnowszy album. Po latach muzyk tak to wspominał: - Minęliśmy się na korytarzu. A że miałem w ręce kilka egzemplarzy, które mogłem rozdać dziennikarzom w prezencie, więc jeden jej wręczyłem. Nawet w najśmielszych snach nie przypuszczałbym, że ten album będzie dla mnie tak ważny.

Córka byłej pary prezydenckiej i muzyk są nierozłączni, często bywają też na salonach. Nie zabrakło ich również w czasie wydarzenia, jakim był bal zorganizowany z okazji jubileuszu hotelu Bristol. Oboje zadali szyku i wyglądali przepięknie. Kwaśniewska postawiła na klasykę: czyli piękną balową suknię w jasnym kolorze. Kreacja była bogato zdobiona koronkami. Do sukni dobrała jasną, połyskującą torebkę i perłowe kolczyki. Jej małżonek prezentował się również elegancko w czarnym, klasycznym garniturze z muchą.

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Historia hotelu Bristol

16 listopada 1901 roku wydano bankiet dla osób uczestniczących w budowie hotelu, następnego dnia 17 listopada gmach poświęcono, a 19 listopada przyjęto pierwszego gościa. Bristol wyposażono w instalację elektryczną, centralne ogrzewanie, mechaniczną wentylację, urządzenia przeciwpożarowe oraz sześć linii telefonicznych, w czasie gdy w całej Warszawie działało około 800 numerów telefonicznych. W budynku zainstalowano jedenaście wind. Najdroższe pokoje nadal znajdowały się jednak na niższych kondygnacjach, zgodnie ze zwyczajem ukształtowanym przed upowszechnieniem dźwigów osobowych. Hotel liczył ponad 200 pokoi. W 1912 roku cena apartamentu wynosiła około 25 rubli za noc.