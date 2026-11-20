Na zaproszenie Marty Nawrockiej w wydarzeniu wzięły udział pierwsze damy: Ukrainy Ołena Zełenska, Litwy Diana Nausėdienė, Rumunii Mirabela Grădinaru oraz specjalna wysłanniczka prezydentowej Stanów Zjednoczonych Charity Wallace. Specjalne przesłanie do uczestników spotkania skierowała również Melania Trump.

Marta Nawrocka w swoim wystąpieniu do zgromadzonych podkreśliła, że: - Technologia musi jednak służyć człowiekowi. A wielokrotnie jest wykorzystywana do manipulacji, tworzenia fałszywych nagrań i rozpowszechniania szkodliwych treści.

Nie od dziś wiadomo, że sprawy dotyczące bezpieczeństwa najmłodszych leżą na sercu pierwszej damie. Wystarczy wspomnieć, że Nawrocka założyła fundację „Blisko Ludzkich Spraw”, która realizuje projekt „Hejt OFF – Słowa Mają Moc!”

Jeśli zaś chodzi o to, jak wyglądała pierwsza dama w czasie dwudniowej konferencji, to zdecydowanie wyróżniała się na tle innych. Postawiła na eleganckie stroje, a łączyło je to, że każda ze stylizacji była w najmodniejszych kolorach sezonu: czekoladowym lub śliwkowym. Czekoladowy brąz to nowa definicja ponadczasowej elegancji. W przeciwieństwie do czerni nie przytłacza rysów twarzy, lecz ociepla sylwetkę i nadaje stylizacjom szlachetnego, niemal luksusowego charakteru.

Z kolei głęboka śliwka wnosi do garderoby nutę tajemniczości i wyrazistego szyku. Ten nasycony, lekko chłodny odcień fioletu doskonale ożywia stonowane zestawy, nie tracąc przy tym swojej wyrafinowanej formy.

Marta Nawrocka postawiła więc na śliwkowy garnitur połączony z różową koszulą, brązowy garnitur połączony z elegancją bluzką w kolorze błękitu, którą wyróżniały modne falbanki przy rękawach. Wybrała też brązowy kostium ze spódnicą. Wszystkie kreacje zobaczycie w galerii niżej.

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