Wylej na kawałek filcu i wciśnij miedzy ubrania w szafie. Przepiękny zapach wypełni każdy jej zakamarek na wiele dni i wyperfumuje odzież. Zapach do szafy

Nieprzyjemny zapach w szafie to powszechny problem, który szybko przenosi się na ubrania, a sklepowe odświeżacze często zawodzą.

Odkryj prosty, ekologiczny sposób na trwałą świeżość, wykorzystujący naturalne składniki, które wypełnią każdy zakamarek szafy Twoim ulubionym aromatem.

Dowiedz się, jak w kilka sekund przygotować domowy zapach i raz na zawsze pozbyć się problemu stęchlizny!

Wylej na kawałek filcu i wciśnij miedzy ubrania w szafie. Przepiękny zapach wypełni każdy jej zakamarek

Piękny zapach w szafie z łatwością przenosi się na odzież, którą w niej przechowujemy. Dlatego często, gdy wkładamy ubrania czy płaszcze do szafy, po jakimś czasie przechodzą one nieprzyjemnym zapachem meblowym. Czy można temu zaradzić? Oczywiście warto stosować zapachy do szafy, które odświeżą powietrze i sprawią, że znajdująca się w niej odzież będzie pachnieć świeżością przez wiele tygodni. W sklepach można dostać takie o przeróżnych aromatach i formach. Jednak nie musisz wydawać pieniędzy na gotowy zapach, który zapewne po kilku dniach straci swoją intensywność. Możesz taki zapach do szafy przygotować samodzielnie z naturalnych składników i o woni, jaką Ty lubisz najbardziej.Jedyne czego potrzebujesz to kawałek filcu i olejek eteryczny. Wylej kilka kropli ulubionego olejku bezpośrednio na filc, a potem umieść go w swojej szafie. Przepiękny zapach szybko wypełni każdy jej zakamarek. Olejek eteryczny w naturalny sposób odświeży powietrze i zadba o to, aby odzież nie zaczęła pachnieć stęchlizną.

Sposób na ładny zapach w szafie

Dosyć często dochodzi do tego że we wnętrzu szafy czy w szufladach może pojawić się nieprzyjemny zapach. Aby temu zapobiec, co przede wszystkim należy przestrzegać kilku zasad. Po pierwsze pamiętaj, aby nie upychać do niej zbyt dużej ilości ubrań. Przez to utrudnisz cyrkulację powietrza i może pojawić się zapach stęchlizny. Oprócz tego raz na jakiś czas wietrz szafę. Możesz po prostu zostawić otwarte drzwi na kilka godzin. Najlepiej jednak raz na pół roku zrobić gruntowne czyszczenie szafy. Co to oznacza? Wyjmij z niej odzież i dokładnie wymyj wnętrze wodą z mydłem. Pamiętaj też o upraniu ubrań przed ponownym włożeniem ich do szafy.

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