Zanurzam w tym i wkładam do szafy. Przez 2 tygodnie unosi się w niej zapach świeżości i włoskiego dolce vita. Ekologiczny sposób na pięknie pachnące ciuchy.

Dowiedz się, jak skutecznie walczyć z nieprzyjemnym zapachem w szafie i sprawić, by Twoje ubrania zawsze pachniały świeżością.

Odkryj proste metody na utrzymanie czystości i odpowiedniej wilgotności w szafie, by uniknąć stęchlizny.

Poznaj łatwe do wykonania, domowe sposoby na stworzenie naturalnych odświeżaczy, które poprawią nastrój każdego dnia.

Ubrania przechowywane w szafach lub szufladach mogą z czasem tracić zapach świeżego prania. W skrajnych sytuacjach może pojawić się nieprzyjemny aromat stęchlizny. W takiej sytuacji możesz przetestować domowe zapachy do szaf. Zanim jednak to zrobisz zadbaj o porządek i czystość w szafie. Wiele osób zapomina, że szafa również wymaga regularnego czyszczenia. Na półkach i drzwiczkach zbiera się kurz, które następne transferuje na ubrania. Warto raz na jakiś czas wyjąć wszystkie ubrania i dokładnie umyć całą szafę. Jeżeli chcesz, aby pięknie w niej pachniało to do wody z płynem dodaj kilka kropel olejku cytrusowego lub lawendowego. W ten sposób odświeżysz wnętrze szafy i sprawisz, że będzie w niej przyjemniej pachnieć. Przechowujesz w szafie grube kurtki i kożuchy? Przed sezonem możesz je porządnie wywietrzyć i w ten sposób pozbyć się charakterystycznego zapaszku. Aby uniknąć aromatów stęchlizny unikaj wilgoci w szafie. Nie wkładaj do niej niedosuszonych ubrań, a jeżeli zmagasz się z wilgotnym powietrzem, regularnie wietrz szafę.

Zanurz to w tym i włóż do szafy. Naturalny zapach, który sprawi, że twoje ubrania będzie pięknie pachnieć

Codzienny wybór stylizacji może być rytuałem. Jeżeli zadbasz o piękny zapach w szafie to już od samego rana Twoje zmysły będą rozpieszczanie. Zakładanie ładnie pachnących ubrań może być elementem codziennej aromaterapii i sprawi, że poprawisz sobie samopoczucie. Zapach do szaf nie powinien być zbyt intensywny i drażniący. Niektóre olejki eteryczne mogą wywoływać podrażnienia, a nawet alergię. Dobrze dobrane perfumy do szaf muszą delikatnie otulać zmysły i poprawiać nastrój. Aby zrobić domowy zapach do szaf przygotuj szklaną miseczką i wsyp do niej 150 g sody oczyszczonej lub nieugotowanego ryżu. Dodaj kilka kropli ulubionego olejku eterycznego i postaw miskę w szafie. Soda i ryż mają właściwości absorbujące i stopniowo będą uwalniały zapach olejków eterycznych.

Do szafy z drążkiem możesz zrobić także wiszący zapach. Na niewielkim druciku zamontuj watę namoczoną wcześniej w olejkach eterycznych lub w ulubionych perfumach. Drucik z wata zamontuj na wieszaku na ubrania. W ten sposób przyjemny aromat będzie unosił się po wnętrzu szafy i odświeżał Twoje ubrania.