Pokrój i połóż wieczorem na kaloryferze. Rano w całym mieszkaniu będzie pięknie pachnieć. Domowy zapach do pokoju na zimę

Zapachy mają ogromny wpływ na nasze samopoczucie i emocje, a aromaterapia to niedoceniana metoda relaksu.

Zimą, zamiast chemicznych odświeżaczy, wykorzystaj ciepło grzejników do rozprzestrzeniania naturalnych zapachów.

Liście laurowe, suszone cytrusy z goździkami to sprawdzone sposoby na przyjemną atmosferę i redukcję stresu.

Chcesz dowiedzieć się, jak prosto i skutecznie odmienić zapach swojego domu? Sprawdź, co jeszcze możesz położyć na grzejniku!

Połóż to na grzejniku wieczorem. Rano w całym domu będzie przepięknie pachnieć

Aromaterapia to wciąż mało doceniania forma wpływania na samopoczucie i redukcję stresu. Eksperci od spraw wonności przekonują, że zapachy odgrywają bardzo ważną rolę w naszym życiu. To właśnie zmysł węchu najlepiej przywołuje wspomnienia i potrafi aktywować obszary mózgu odpowiedzialne za emocje. Kojące zapachy wykorzystywane w aromaterapii pozwalają nam się zrelaksować i ukoić napięcia i nerwy z całego dnia. Dobrze wpływają na atmosferę i oczyszczają energie. Niektóre olejki eteryczne oczyszczają górne drogi oddechowe i usprawniają oddychanie. Ważne, aby zapachy były dobrze dobrane i delikatne. Zbyt intensywne i drażniące zapachy mogą powodować bóle głowy i podrażnienie.

Wiosną i latem aromaterapią w domu mogą być świeże kwiaty. Zimą sytuacja jest nieco inna. Wiele osób w okresie zimowym kupuje elektryczne i chemiczne odświeżacze powietrza zapominając o oczywistym pomocniku. Włączone i nagrzane grzejniki stanowią idealny transfer zapachów. Olejki eteryczne aktywowane są przez ciepło. Aby cieszyć się w domu przyjemnym zapachem wystarczy, że rozłożysz na kaloryferze naturalne zapachy. Najczęściej polecane są liście laurowe. Ich zapach świetnie redukuje stres i poprawia samopoczucie. W okresie zimowym świetnie sprawdzą się również rozłożone plasterku ususzonej cytryny lub pomarańczy. Aby zapach był jeszcze bardziej świąteczny możesz wbić w pomarańcze goździki.

Zapach pomarańczy ma właściwości uspokajające i redukujące napięcie. Pomaga w regeneracji obolałych mięśni i usprawnia odpoczynek. Zapach pomarańczy dodatkowo odstrasza owady, w tym komary i meszki. Z kolei aromat goździków świetnie łagodzi napięcia, a dzięki zawartości eugonolu ma działanie antybakteryjnie oraz przeciwgrzybiczne