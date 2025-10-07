Eksperci mówią, że to najlepsze drewno do ogrzewania domu! Nie tylko wolno się spala i równomiernie rozprowadza ciepło, ale też sprawia, że w całym domu unosi się słodki, karmelowy zapach

Sezon grzewczy w pełni – dowiedz się, jak wybrać najlepsze drewno opałowe do kominka, by zapewnić sobie ciepło i wydajność.

Kluczowe czynniki to wysoka kaloryczność, którą oferują gatunki liściaste jak grab czy dąb, oraz niska wilgotność drewna.

Odkryj, jak drewno dębowe, bukowe czy wiśniowe może wzbogacić Twój dom o piękne zapachy, tworząc domową aromaterapię.

Jak wybrać drewno do kominka?

Jesień rozszalała się na dobre, a wraz z nią wystartował sezon grzewczy. Posiadacze domków jednorodzinnych w tym okresie szczególną uwagę przykładają do wyboru odpowiedniego drewna na opał. Wybór ten często powoduje problemy, a szeroki asortyment dostępny na rynku może sprawiać, że pogubimy się w nadmiarze opcji. Podpowiadamy, jakie drewno najlepiej jest wybierać na opał.

Eksperci wskazują, że najważniejsze są dwa czynniki. Pierwszy z nich to kaloryczność drewna. Określa ona ilość energii, jaką można uzyskać ze spalania określonej masy drewna. Im wyższa kaloryczność, tym lepsze efekty i bardziej wydajne ciepło. Za najbardziej kaloryczne gatunki drewna uchodzą drzewa liściaste. Według według danych Nadleśnictwa Łąck grab wykazuje kaloryczność na poziomie ponad 2200 kWh/mp, dąb i a buk około 2100 kWh/mp.

Kolejnym bardzo istotnym elementem przy wyborze drewna na opał jest wilgotność. Za bardzo wilgotne drewno pochłonie bardzo dużo energii na odparowanie wody. Zamiast ogrzewać pomieszczenia energia zostanie wydatkowania na zmniejszenie wilgotności. Dodatkowo mokre drzewo powoduje osadzanie się smoły oraz sadzy wewnątrz komina zwiększającym tym samy ryzyko pożaru. Warto wiedzieć, że najwięcej, bo aż około 50 proc. wody zawiera świeżo ścięte drzewo. Według ekspertów na opał nadaje się drewno, którego poziom wilgotności wynosi poniżej 20 proc. A by osiągnąć taki wynik drewno powinno leżakować w suchym miejscu przez minimum rok.

To drewno nie tylko długo i równomiernie się spala, ale także pięknie pachnie

Nie każdy wie, że spalając drewno w kominku nie tylko ogrzewa się dom, ale można także skorzystać z domowej aromaterapii. Drzewa liściaste bardzo często podczas procesów spalania uwalniają olejki eteryczne, których zapach unosi się w całym domu. Jeżeli chcesz, aby w Twoim domu pachniało lasem to postaw na dąb. Ten gatunek cechuje się głęboki, dymnym zapachem i sprawia, że w całym pomieszczeniu pachnie naturalnym lasek. Buk jako drewno opałowe wydziela przyjemny, lekko orzechowy zapach. Jest idealny dla osób wrażliwych na zapachy i sprawia, że w całym domu unosi się przyjemny, lekko słodkawy aromat. Miłośnicy typowo jesiennych zapachów powinni także sprawdzić wiśnię. Jest to kaloryczny i dobrze spalający się gatunek, który wydziela aromaty przypominające zapach karmelu oraz migdałów. Sprawia, że w całym pomieszczeniu unosi się typowo jesienny, słodki zapach. Z uwagi na swoje walory zapachowe wiśnia także jest często wykorzystywana w procesach wędzenia. Dodaje wyrazistego aromatu mięsom oraz rybom.