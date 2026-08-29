Marsz Równości przeszedł przez Toruń. 300 osób na ulicach

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-08-29 15:40

VII Toruński Marsz Równości przeszedł w sobotę 29 sierpnia ulicami miasta. Uczestnicy wyruszyli po południu z Placu Teatralnego i przeszli przez centrum Torunia. W pobliżu pojawiła się również niewielka grupa przeciwników wydarzenia. Nie doszło jednak do groźnych incydentów, a oba zgromadzenia przebiegły bez większych problemów.

Marsz Równości przeszedł ulicami Torunia. Była też kontrmanifestacja

W sobotnie popołudnie ulicami Torunia przeszedł VII Toruński Marsz Równości. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Miłość bez granic”. Uczestnicy zebrali się o godz. 13 na Placu Teatralnym, w pobliżu Teatru im. Wilama Horzycy. Następnie ruszyli przez centrum miasta. Trasa prowadziła m.in. przez Wały gen. Sikorskiego, ul. Mickiewicza, Matejki, Bema, Szosę Chełmińską i Czerwoną Drogę. Marsz zakończył się w rejonie Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki. Organizatorzy zapowiadali wcześniej, że podczas tegorocznego wydarzenia chcą mówić nie tylko o prawach osób LGBT+, ale też o migrantach.

Jeszcze przed rozpoczęciem marszu działało Miasteczko Marszowe. Od godz. 11 w parku pomiędzy Muzeum Etnograficznym a Piekarnią Bartkowskich swoje stoiska prezentowały organizacje społeczne i pozarządowe.

Kontrmanifestacja w Toruniu. Młodzież Wszechpolska i nie tylko

Marszowi towarzyszyła również kontrmanifestacja jego przeciwników. Wzięła w niej udział niewielka grupa osób. Wcześniej lokalne media informowały, że wśród uczestników mogą znaleźć się osoby związane m.in. z Młodzieżą Wszechpolską, Konfederacją oraz środowiskiem tzw. „Różańca publicznego”.

Mimo obecności dwóch grup o zdecydowanie różnych poglądach nie doszło do groźnych incydentów. Kontrmanifestacja nie zakłóciła poważnie przebiegu Marszu Równości. W centrum miasta nie odnotowano większych problemów związanych ze spotkaniem obu zgromadzeń.

Sobotnie wydarzenia wiązały się natomiast z utrudnieniami dla kierowców i mieszkańców poruszających się ulicami, którymi przechodził marsz.

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